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خطوات حجز موعد منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية بالكويت

بواسطة محمود عطا الله
خطوات حجز موعد منصة متى للمواعيد خطوات حجز موعد منصة متى للمواعيد

ننشر رابط منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية والتي دشنتها الحكومة الكويتية في منتصف 2020، كما نستعرض خطوات حجز موعد منصة متى في خطوات بسيطة على الجميع، ويقدم موقع متى للمواعيد خدمة حجز موعد مراجعة الإسكان ووزارة الإعلام وبنك الائتمان الكويتي وإدارة الجامعات الخاصة وغيرها الكثير من الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية العامة، ومن المرتقب أن تتوسع المنصة في عملها كموقع لحجز المواعيد لتشمل كل الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة.

خطوات حجز موعد منصة متى المركزية للمواعيد الحكومة

1- أول خطوات حجز المواعيد على تلك المنصة هو معرفة رابط موقع متى لحجز المواعيد بالكويت وهو meta.e.gov.kw
2- بعد الدخول على منصة متى لحجز المواعيد، تختار تسجيل مستخدم جديد.
3- إدخال البيانات المطلوبة، ومنها: الرقم المسلسل، الرقم المدني، البريد الإلكتروني، وتوافق على الشروط.
4- بعد ذلك تدخل على حسابك عبر منصة متى عبر الرقم المدني وكلمة المرور.
5- تختار البحث عن الخدمات.
6- تختار الجهة التي تريد حجز موعد لمراجعتها.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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