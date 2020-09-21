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خطوات حجز موعد منصة متى للمواعيد بالكويت (الإسكان، وزارة العدل، ديوان الخدمة المدنية، محكمة، وزارة المالية)

بواسطة محمود عطا الله
خطوات حجز موعد منصة متى للمواعيد خطوات حجز موعد منصة متى للمواعيد

رابط منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية يشغل الجميع من المواطنين والمقيمين في الكويت والراغبين في مراجعة الوزارات والهيئات المتعاونة مع “متى للمواعيد”، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير خطوات حجز موعد منصة متى للمواعيد الحكومية في الكويت، ونقدم رابط منصة متى الكويت، وكيفية إنشاء حساب جديد، وكافة التفاصيل بخصوص تلك المنصة الحديثة لحجز المواعيد الحكومية.

1 منصة متى حجز موعد الكثير من الهيئات والوزارات والمؤسسات في الكويت
2 خطوات حجز موعد منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية في الكويت
3 رابط منصة متى حجز موعد الكويت

منصة متى حجز موعد الكثير من الهيئات والوزارات والمؤسسات في الكويت

تم تدشين منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية في الكويت مع بداية شهر يوليو 2020، وبدأت المنصة بتقديم خدمة حجز المواعيد لعدد محدود من الجهات الحكومية، والآن أصبحت المنصة تُقدم الخدمة لحجز ومراجعة الكثير من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.
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من خلال منصة متى، يمكنك حجز موعد مع وزارة العدل أو محكمة، أو حجز موعد مع وزارة المالية، وحجز موعد مع الإسكان الكويتي، حجز موعد ديوان الخدمة المدنية، ووزارة المواصلات، وبنك الائتمان الكويتي، ووزارة المالية، وغيرها الكثير.

خطوات حجز موعد منصة متى المركزية للمواعيد الحكومية في الكويت

  • اول خطوات حجز موعد على منصة متى للمواعيد بالكويت الذهاب إلى موقع المنصة.
  • رابط منصة متى حجز موعد في الكويت هو meta.e.gov.kw
  • من الصفحة الرئيسية تختار الدخول كمستخدم جديد.
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  • تُدخل البيانات المطلوبة وهي: الرقم المدني، الرقم المسلسل، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف النقال، وتوافق على الشروط.
  • تُكمل الخطوات حتى يكون لك كلمة مرور على موقع منصة متى.
  • تقوم الآن بتسجيل الدخول على المنصة عن طريق كلمة المرور والرقم المدني.
  • تختار “البحث عن خدمات”
  • تختار حجز موعد وزارة العدل أو ديوان الخدمة المدنية أو وزارة المواصلات، أو اسكان الكويت، أو بنك الائتمان، أو أيًا مع الجهة الحكومية التي تريد مراجعتها.
  • بعد ذلك تختار صفة الخدمة.
  • ثم تقوم بتحديد موعد وتاريخ المراجعة.
  • تصلك رسالة بتأكيد الحجز عبر “متى” وباركود الحجز.

رابط منصة متى حجز موعد الكويت

حققت خدمة منصة متى لحجز المواعيد الحكومية نجاح كبير فاق التوقعات، حيث أدى نظام حجز المواعيد إلى تحسين كبير في الخدمات الحكومية، كما أدى إلى توفير الوقت والجهد على المراجع من خلال تقليل مدة تواجده داخل المقر الحكومي، رابط منصة متى الكويت هو:
meta.e.gov.kw
يجب أن يستوفي المراجع كل الأوراق لإنهاء الخدمة قبل المراجعة، كما يجب أن يحتفظ بصورة باركود حجز موعد منصة متى الكويتية على هاتفه الجوال، لتقديمها لموظفي الاستقبال عند المراجعة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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