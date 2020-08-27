خطوات حجز موعد هيئة المعلومات المدنية paci.gov.kw

قررت الهيئة العامة للمعلومات المدنية منذ بداية يوليو 2020 الماضي أنها لن تستقبل أي مراجع بدون حجز موعد مُسبق وباركود الحجز، ونستعرض من خلال هذا التقرير خطوات حجز موعد هيئة المعلومات المدنية والحصول على الباركود، وحجز المواعيد يكون للخدمات التي تتطلب حضور المراجع شخصيًا إلى أحد فروع المعلومات المدنية المنتشرة في محافظات الكويت، ومن تلك الخدمات استلام البطاقة المدنية.

خطوات حجز موعد هيئة المعلومات المدنية الكويت

1- الذهاب إلى موقع هيئة المعلومات المدنية الإلكتروني على شبكة الإنترنت وهو paci.gov.kw

2- اختيار حجز المواعيد من القائمة الرئيسية بموقع الهيئة.

3- اختيار حجز موعد جديد.

4- إدخال البيانات الأساسية المطلوبة منك.

5- اختيار فرع هيئة المعلومات المدنية الذي تود مراجعته.

6- تحديد تاريخ وموعد المراجعة.

7- تصلك رسالة تأكيد الحجز على بريدك الإلكتروني، كما تحصل على باركود هيئة المعلومات المدنية.