خطوات حجز موعد وزارة العدل الكويت عن طريق منصة متى meta.e.gov.kw

وزارة العدل الكويتية قررت عدم استقبال أي مراجع في محاكم الدولة وإدارات الوزارة بدون حجز موعد مُسبق عبر منصة متى للمواعيد الحكومية، ونستعرض من خلال هذا التقرير خطوات حجز موعد وزارة العدل في الكويت، وخطوات حجز موعد منصة متى للمواعيد الحكومية، ورابط منصة متى على شبكة الإنترنت، هذا وقد ألغت وزارة العدل منصتها لحجز المواعيد بعد تعاونها مع منصة متى وأصبح الحجز على المنصة الجديدة “متى”.

حجز موعد وزارة العدل الكويت

بدأت وزارة العدل في استقبال مراجعيها بنظام حجز المواعيد المُسبق بداية من شهر يوليو 2020 الماضي، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئاسة الوزراء وتعاميم ديوان الخدمة المدنية، حيث قرر مجلس الوزراء تقديم كل الخدمات للجمهور بعد فترة توقف طويلة.

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حجز موعد محكمة ووزارة العدل في الكويت منع حدوث تكدس داخل دوائر الوزارة وخاصة داخل المحاكم المنتشرة في كل محافظات الكويت، كما رفع نظام الحجز كفاءة الخدمات الحكومية بصورة كبيرة جدا.

خطوات حجز موعد وزارة العدل الكويت منصة متى

1- أول خطوة لحجز موعد وزارة العدل الكويتية هي التوجة لمنصة متى للمواعيد الحكومية وهي meta.e.gov.kw

2- اختيار تسجيل الدخول كمستخدم جديد، وذلك في حال لم يكن لديك حساب على منصة متى.

3- تُدخل البيانات المطلوبة وهي الرقم المدني، الرقم المسلسل، رقم الجوال، البريد الإلكتروني.

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4- تُنشأ كلمة مرور خاصة بك.

6- تقوم بتسجيل الدخول على حسابك عبر الرقم المدني وكلمة المرور.

7- تختار البحث عن خدمات.

8- تختار وزارة العدل لحجز موعد.

9- وصف خدمة مراجعة وحجز موعد وزارة العدل.

10 تحديد الموعد وتاريخ المراجعة.

11- تصلك رسالة تأكيد الحجز.

رابط حجز موعد وزارة العدل الكويت منصة متى

يجب أن تحتفظ بكلمة المرور الخاصة بحسابك على منصة متى للمواعيد الحكومية، حيث تستخدمها في كل مرة تريد حجز موعد مع أي من الجهات الحكومية المتواجدة على منصة متى، رابط حجز موعد وزارة العدل الكويت هو: meta.e.gov.kw

إلى جانب حجز موعد مع وزارة العدل، يمكنك عبر منصة متى حجز موعد مع الاسكان، وزارة الإعلام، بنك الائتمان الكويتي، وزارة المالية، وزارة المواصلات، وغيرها الكثير من الجهات الحكومية بالكويت.