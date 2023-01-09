خطوات دفع رسوم البطاقة المدنية إلكترونيًا و4 شروط لتغيير العنوان بها

خطوات دفع رسوم البطاقة المدنية إلكترونيًا و4 شروط لتغيير العنوان بها

تعتبر الخدمات المدنية بالكويت من أكثر الخدمات المتداولة بشكل إلكتروني، ونظرًا للحالة الصحية التي تعاني منها الكثير من الدول، الذي جعل تحويل كافة الخدمات إلى الشكل الإلكتروني، فقد يمكنك من خلال التفاصيل التي بداخل المقال أن تتعرف على خطوات دفع رسوم البطاقة المدنية بشكل إلكتروني.

دفع رسوم البطاقة المدنية

يمكنك ان تقوم بالتعرف على خطوات دفع رسوم البطاقة المدنية بالكويت، من خلال أبسط الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة والتي تتمثل في التالي:

عليك أن تقوم بالدخول على موقع الهيئة الحكومية للخدمات المدنية أو وزارة الداخلية.

قم بالتسجيل والدخول على الموقع.

يتطلب عليك أن تقوم باختيار الخدمات الإلكترونية.

تحديد الخدمة التي تريدها وهي خدمة دفع الرسوم.

يتطلب منك أن تقوم بإدخال الرقم المدني الخاصة بك لمعرفة قيمة الرسوم.

النقر على ايقونة الاستعلام.

بعد أن يتم ظهور رسوم التجديد فقد يتطلب منك أن تقوم بالنقر على أيقونة الدفع.

قم باختيار وسيلة الدفع المناسبة لديك حتى يمكنك أن تنهي تلك الخطوات بشكل كامل.

شروط تغيير عنوان البطاقة المدنية

توجد بعض الشروط التي وضعتها الوزارة من أجل تغيير عنوان البطاقة المدنية وتتمثل في التالي:

توفير عدد 2 صورة شخصية بدون ارتداء نظارات نظر أو شمسية بحجم يكون من 4 في 6.

يجب أن تكون الصورة منسقة بدون ارتداء زي العسكري.

توفر مغلف كامل من كل فرد من الأسرة.

توفير عقد إيجار أو كهرباء إذا وجد.

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جدير بالذكر أن وزارة الداخلية تتيح الحصول على البطاقة ودفع رسومها إلكترونيًا، توفيرًا للوقت والجهد.