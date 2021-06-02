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خطوات نقل البيانات من الجواز القديم للجديد الكويت ورابط الاستعلام عن حالة طلب تعديل المعلومات

بواسطة محمود عطا الله
نقل المعلومات من الجواز القديم للجواز الجديد الكويت نقل المعلومات من الجواز القديم للجواز الجديد الكويت

تقدم وزارة الداخلية الكويتية عبر خدماتها الإلكترونية online معاملة نقل البيانات أو تحديث بيانات جواز السفر من القديم إلى الجديد، وقد قدمنا لكم عبر موقعنا من قبل رابط نقل المعلومات من الجواز القديم للجديد في الكويت أونلاين وتعتبر تلك المعاملة ضرورية في حال قيام الوافد في الكويت بتجديد جواز السفر، حيث وضعت وزارة الداخلية مدة قانونية لإجراء تحديث بيانات الجواز بعد التجديد، وفي حال تجاوز تلك المدة القانونية دون نقل بيانات الجواز، يكون هناك غرامة بقيمة 2 دينار عن كل يوم تأخير بحد أقصى 600 دينار كويتي.

1 نقل بيانات الجواز القديم للجواز الجديد الكويت
2 خطوات نقل بيانات الجواز القديم للجديد في الكويت
3 الاستعلام عن طلب نقل البيانات من الجوز القديم للجديد

نقل بيانات الجواز القديم للجواز الجديد الكويت

كانت تلك المعاملة تتم يدويًا في السابق، حيث كان يقوم صاحب المعاملة بالتوجه إلى مقر الجوازات أو شؤون الإقامة التابع لمحل سكنه، ويقوم بالتحديث عبر مراجعة الموظف المختص، الآن وفرت وزارة الداخلية، رابط إلكتروني لنقل بيانات الإقامة من الجواز القديم للجواز الجديد، وتتم خطوات التحديث بكل يسر وسهولة، ويجب أن لا تكون أي غرامات على صاحب المعاملة حتى يتمكن من التحديث أونلاين.

خطوات نقل بيانات الجواز القديم للجديد في الكويت

  • تقوم بزيارة الموقع لإلكتروني لوزارة الداخلية الكويتية.
  • رابط نقل المعلومات من الجواز القديم للجديد هو moi.gov.kw
  • من القائمة الرئيسية للموقع تختار “الخدمات الإلكترونية”.
  • ثم تختار الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
  • من القائمة الجانبية تختار “تجديد الإقامة أون لاين”.
  • شاهد أيضًا: رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية العارضية
  • ثم “خدمة تجديد الإقامة للأفراد”.
  • تقوم بتسجيل الدخول على حسابك بموقع وزارة الداخلية.
  • تظهر لك استمارة تحديث بيانات الجواز، بعد تحديد الشخص صاحب المعاملة.
  • تقوم بإدخال البيانات المطلوبة عن الجواز الجديد والجواز القديم.
  • ترفع المستندات المطلوبة بالصيغ المحددة.
  • تقدم الطلب.
  • يصلك إيصال الاستلام به رقم التحقق.

الاستعلام عن طلب نقل البيانات من الجوز القديم للجديد

يُتيح موقع وزارة الداخلية الكويتية خدمة الاستعلام عن حالة طلب نقل المعلومات من الجواز القديم للجواز الجديد، وتقوم بالاستعلام عبر زيارة موقع وزارة الداخلية الكويتية، ثم تختارالخدمات الإلكترونية، ثم تختار إدارة شؤون الإقامة، ثم تختار من القائمة الاستعلام عن حالة تعديل البيانات، ويتم الاستعلام من خلال رقم التحقق والرقم المدني.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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