خلال الـ 72 ساعة المقبلة| حالة الطقس في مصر والمدن العربية والعالمية

تشهد البلاد حالة من الطقس المرتفع في درجات الحرارة والرطوبة، ويسود اليوم استقرار في درجات الحرارة وحالة الجو ولكن ما زالت نسبة الرطوبة مرتفعة، وننشر لكم من خلال موقع “كلمة دوت أورج”، توقعات خبراء الأرصاد الجوية للطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، وقد كشف الخبراء أن درجات الحرارة مستقرة ولكن نسبة الرطوبة مازالت عالية، مما تزيد من إحساس المواطنين بارتفاع حرارة الجو.

حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة في مصر

حالة الطقس اليوم في مصر الخميس، حار رطب على القاهرة وحتى لشمال الصعيد والوجه البحري، وشديد الحرارة في النهار على جنوب الصعيد ولطيف ليلاً.

درجات الحرارة المتوقعة العظمى الصغرى القاهرة والوجه البحري 31 درجة 23 درجة شمال سيناء والسواحل الشمالية الشرقية 32 درجة 24 درجة السواحل الشمالية الغربية 31 درجة 23 درجة الغردقة وجنوب سيناء 37 درجة 28 درجة جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 41 درجة 29 درجة شمال الصعيد 37 درجة 26 درجة

حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، استمرار ارتفاع الرطوبة بنسبة 80% بالعاصمة، ويكون الطقس مائلاً إلى الحرارة على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون معتدلاً على السواحل الشمالية وظهور السحب المنخفضة، تأثير الشبورة المائية على جميع الطرق وعدم وجود أي تأثير للظواهر الجوية على حالة الجو، تقل الرؤية في شمال البلاد صباحاً بسبب الشبورة المائية، وقد تنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات تعوق الملاحة البحرية.

درجات الحرارة اليوم على العواصم والمدن العربية والعالمية

توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس اليوم على العواصم العربية، وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي:

المدن والعواصم العربية درجات الحرارة العظمى درجات الحرارة الصغرى المدينة 45 درجة 28 درجة مكة المكرمة 40 درجة 27 درجة القدس 30 درجة 20 درجة المنامة 40 درجة 33 درجة الرياض 44 درجة 26 درجة أبو ظبي 44 درجة 31 درجة دمشق 39 درجة 19 درجة الكويت 45 درجة 31 درجة بيروت 31 درجة 28 درجة عمان 33 درجة 19 درجة غزة 31 درجة 23 درجة بغداد 47 درجة 29 درجة مسقط 34 درجة 28 درجة صنعاء 29 درجة 15 درجة الخرطوم 38 درجة 27 درجة طرابلس 32 درجة 24 درجة تونس 30 درجة 23 درجة الجزائر 27 درجة 22 درجة الرباط 29 درجة 19 درجة نواكشوط 29 درجة 25 درجة

كما أن حالة الطقس في فلسطين في الساعات الأولى من الصباح، تكون الأجواء غائمة، بينما يكون الطقس حار على كافة المناطق والجبال في ساعات الظهيرة، بينما في الليل يعتدل الطقس في الجبال ولكن تتكاثر الغيوم مع استمرار ارتفاع الرطوبة في السهل الساحلي والساحل، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وحركة الرياح خفيفة وقد تنشط أحيانا.ً