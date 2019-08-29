 التخطي إلى المحتوى

خلال الـ 72 ساعة المقبلة| حالة الطقس في مصر والمدن العربية والعالمية

كتب مها ماجدفي آخر تحديث
خلال الـ 72 ساعة المقبلة| حالة الطقس في مصر والمدن العربية والعالمية
الطقس في مصر والعالم

تشهد البلاد حالة من الطقس المرتفع في درجات الحرارة والرطوبة، ويسود اليوم استقرار في درجات الحرارة وحالة الجو ولكن ما زالت نسبة الرطوبة مرتفعة، وننشر لكم من خلال موقع “كلمة دوت أورج”، توقعات خبراء الأرصاد الجوية للطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، وقد كشف الخبراء أن درجات الحرارة مستقرة ولكن نسبة الرطوبة مازالت عالية، مما تزيد من إحساس المواطنين بارتفاع حرارة الجو.

حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة في مصر

حالة الطقس اليوم في مصر الخميس، حار رطب على القاهرة وحتى لشمال الصعيد والوجه البحري، وشديد الحرارة في النهار على جنوب الصعيد ولطيف ليلاً.

درجات الحرارة المتوقعةالعظمىالصغرى
القاهرة والوجه البحري31 درجة23 درجة
شمال سيناء والسواحل الشمالية الشرقية32 درجة24 درجة
السواحل الشمالية الغربية31 درجة23 درجة
الغردقة وجنوب سيناء37 درجة28 درجة
جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين41 درجة29 درجة
شمال الصعيد37 درجة26 درجة

حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، استمرار ارتفاع الرطوبة بنسبة 80% بالعاصمة، ويكون الطقس مائلاً إلى الحرارة على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون معتدلاً على السواحل الشمالية وظهور السحب المنخفضة، تأثير الشبورة المائية على جميع الطرق وعدم وجود أي تأثير للظواهر الجوية على حالة الجو، تقل الرؤية في شمال البلاد صباحاً بسبب الشبورة المائية، وقد تنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات تعوق الملاحة البحرية.

خبراء هيئة الأرصاد الجوية

درجات الحرارة اليوم على العواصم والمدن العربية والعالمية

توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس اليوم على العواصم العربية، وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي:

المدن والعواصم العربيةدرجات الحرارة العظمىدرجات الحرارة الصغرى
المدينة45 درجة28 درجة
مكة المكرمة40 درجة27 درجة
القدس30 درجة20 درجة
المنامة40 درجة33 درجة
الرياض44 درجة26 درجة
أبو ظبي44 درجة31 درجة
دمشق39 درجة19 درجة
الكويت45 درجة31 درجة
بيروت31 درجة28 درجة
عمان33 درجة19 درجة
غزة31 درجة23 درجة
بغداد47 درجة29 درجة
مسقط34 درجة28 درجة
صنعاء29 درجة15 درجة
الخرطوم38 درجة27 درجة
طرابلس32 درجة24 درجة
تونس30 درجة23 درجة
الجزائر27 درجة22 درجة
الرباط29 درجة19 درجة
نواكشوط29 درجة25 درجة

كما أن حالة الطقس في فلسطين في الساعات الأولى من الصباح، تكون الأجواء غائمة، بينما يكون الطقس حار على كافة المناطق والجبال في ساعات الظهيرة، بينما في الليل يعتدل الطقس في الجبال ولكن تتكاثر الغيوم مع استمرار ارتفاع الرطوبة في السهل الساحلي والساحل، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وحركة الرياح خفيفة وقد تنشط أحيانا.ً

سوف يهمك:

عن الكاتب

مها ماجد

كاتبة لدى موقع كلمة، حاصلة على ليسانس أداب فرنساوي، أهوى كتابة الأخبار الفنية والعمل بالإنترنت إلى جانب عملي بالتدريس.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.