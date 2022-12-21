خليل أبل.. تعرُض النائب لحالة إغماء خلال جلسة مجلس الأمة

قال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، أن النائب الدكتور خليل أبل قد تعرض لحالة إغماء أثناء جلسة الأمة اليوم، وتم نقل النائب بالإسعاف إلى المستشفى الأميري، وقال السعدون أن النائب تعرض لهبوط سكر، رافق خليل أبل للمستشفى النائب محمد المطير، يذكر أن جلسة مجلس الأمة اليوم ناقشت بعض الأمور المتعلقة بديوان المحاسبة وقد تم رفع الجلسة للانعقاد يوم 10 يناير القادم.