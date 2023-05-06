دائرة الجابرية في انتخابات مجلس الأمة 2023.. تعرف على أسماء المرشحين

منطقة الجابريةد واحدة من اكبر مناطق ومدن الكويت، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير الإجابة عن السؤال الهام وهو منطقة الجابرية تتبع أي دائرة انتخابية في مجلس الأمة، كما نُقدم لكم أسماء المرشحين في دائرة الجابرية الانتخابية، هذا وتُقام انتخابات الكويت القادمة يوم السادس من يونيو 2023.

دائرة الجابرية في انتخابات مجلس الأمة 2023

منطقة الجابرية هي تتبع الدائرة الثالثة في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2023، ودائرة الجابرية هي أكبر صناديق الدائرة الثالثة من حيث أعداد الناخبين، وتقع منطقة الجابرية في محافظة حولي، ومن المرتقب أن يتنافس المرشحون بقوة على أصوات تلك المنطقة، يسكن عدد من كبار المرشحين والنواب السابقين في منطقة الجابرية، كما يوجد بها كتلة شيعية كبيرة.

أسماء المرشحين في دائرة منطقة الجابرية:

أسماء المرشحين في دائرة منطقة الجابرية في انتخابات أمة 2023 هم: سعدون حماد العتيبي، إبراهيم محمد دشتي، فارس سعد العتيبي، محمود خميس الفيلكاوي، هاني حسن حسين، جراح خالد الفوزان، تابعونا مع باقي الأسماء.