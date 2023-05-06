دائرة الصباحية في انتخابات مجلس الأمة 2023.. وتعرف على قائمة المرشحين في المنطقة

منطقة الصباحية تتبع أي دائرة انتخابية في الكويت هو سؤال هام يشغل تفكير جميع سكان تلك المنطقة خاصة قبل أيام من موعد الانتخابات، هذا ونقدم لكم من خلال هذا التقرير دائرة منطقة الصباحية في انتخابات مجلس الأمة 2023 وأسماء المرشحين في تلك الدائرة، هذا وتُقام الانتخابات المرتقبة في يوم السادس من شهر يونيو 2023.

دائرة منطقة الصباحية في انتخابات مجلس الأمة 2023

منطقة الصباحية السكنية تتبع الدائرة الخامسة في انتخابات مجلس الأمة 2023، منطقة ومدينة الصباحية هي إحدى مناطق محافظة الأحمدي، وبها كثافة سكانية كبيرة تجعلها مركزًا لاهتمام كل المرشحين، تتواجد في الصباحية أعداد كبيرة من أبناء قبائل العوازم والعجمان ومطير وعتيبة.

أسماء المرشحين في دائرة منطقة الصباحية:

سوف نتابع معكم كل جديد بخصوص تلك الأسماء، وختى الآن أسماء مرشحي منطقة الصباحية الدائرة الخامسة هم:

خالد راشد الصدى، خالد محمد العتيبي، سعد عبدالله الكندري، صالح فالح العازمي، عبدالله إبراهيم التميمي، فيصل محمد الكندري، مرزوق فالح العازمي، أحمد عبدالله العازمي، جابر سعد العازمي، جابر غزاي المطيري، خليل إبراهيم العبيدلي، راشد فارس العازمي، سعود عبد العزيز الهاجري، عبد الهادي هادي العازمي، فلاح عبدالله السبيعي، ماجد مساعد المطيري، ناصر سعود الدوسري.