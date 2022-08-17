عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إجتماعًا هامًا، حدد من خلاله موعد انتخابات مجلس الأمة 2022 بالكويت، كما تمت الموافقة على أن يكون التصويت في انتخابات الكويت 2022 بالبطاقة المدنية، كما أصدر قرارًا بإضافة بعض المناطق السكنية الجديدة إلى الدوائر الانتخابية ومن ضمن تلك المناطق مدينة جابر الأحمد، القصر، النسيم، النعيم، تيماء، العيون، الواحة، وغيرها من المناطق الجديدة.

دائرة مدينة جابر الأحمد في انتخابات مجلس الأمة 2022 بالكويت