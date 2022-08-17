دائرة مدينة جابر الأحمد في انتخابات مجلس الأمة 2022 بالكويت
عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إجتماعًا هامًا، حدد من خلاله موعد انتخابات مجلس الأمة 2022 بالكويت، كما تمت الموافقة على أن يكون التصويت في انتخابات الكويت 2022 بالبطاقة المدنية، كما أصدر قرارًا بإضافة بعض المناطق السكنية الجديدة إلى الدوائر الانتخابية ومن ضمن تلك المناطق مدينة جابر الأحمد، القصر، النسيم، النعيم، تيماء، العيون، الواحة، وغيرها من المناطق الجديدة.
دائرة مدينة جابر الأحمد في انتخابات مجلس الأمة 2022 بالكويت
- سوف تكون دائرة مدينة جابر الأحمد الانتخابية في انتخابات مجلس الأمة 2022 القادمة هى الدائرة الثانية، كما ضمن مناطق سكنية جديدة للدائرة الشويخ الصناعية والمنطقة الصحية بالشويخ والنهضة وشمال غرب الصليبخات.
- المناطق السكنية الجديدة التي انضمت للدائرة الأولى هي منطقة أنجفة.
- المناطق الجديدة التي انضمت للدائرة الرابعة في انتخابات الكويت 2022 هي النسيم والنعيم والعيون والقصر وتيماء والواحة وغرب عبدالله المبارك وجنوب عبدالله المبارك.
- المناطق السكنية الجديدة التي انضمت للدائرة الخامسة الانتخابية في الكويت هي: أبو فطيرة، المسايل، أبو الحصانية، مدينة صباح الأحمد، مدينة الخيران السكنية.