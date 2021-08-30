دخول الإمارات من عمان برًا 2021.. تعرف على الشروط وإجراءات السفر بالسيارة
أعلنت دولة الإمارات رسميًا بأنها ترحب بالقادمين إليها برًا بالسيارة من سلطنة عمان بداية من 1 سبتمبر 2021 وأن هناك بعض الإجراءات البسيطة والتي يجب على المسافر إجراءها خلال رحلته للإمارات، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير شروط دخول الإمارات من عمان برًا بداية من الأول من شهر سبتمبر 2021، وتعتبر دولة الإمارات أفضل وجهة للسائح العماني ولرجال الأعمال، كما أن المعابر البرية دائما ما تشهد حركة كبيرة لعبور السيارات.
شروط دخول الإمارات من عمان برًا بالسيارة
- إجراءات دخول الإمارات من عمان برًا إبراز نتيجة فحص مخبري pcr سلبية سارية لمدة 48 ساعة.
- يجرى عند المعبر فحص مسحة أنف Rpcr من السيارة.
- إجراء فحص مخبري pcr في اليوم الرابع من دخول الإمارات في حال الإقامة لمدة 4 أيام متتالية أو أكثر.
- إجراء فحص مخبري pcr في اليوم الثامن من دخول الإمارات في حال الإقامة لمدة 8 أيام متتالية أو أكثر.
- يجب على المسافرين اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.