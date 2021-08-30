دخول الإمارات من عمان برًا 2021.. تعرف على الشروط وإجراءات السفر بالسيارة

أعلنت دولة الإمارات رسميًا بأنها ترحب بالقادمين إليها برًا بالسيارة من سلطنة عمان بداية من 1 سبتمبر 2021 وأن هناك بعض الإجراءات البسيطة والتي يجب على المسافر إجراءها خلال رحلته للإمارات، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير شروط دخول الإمارات من عمان برًا بداية من الأول من شهر سبتمبر 2021، وتعتبر دولة الإمارات أفضل وجهة للسائح العماني ولرجال الأعمال، كما أن المعابر البرية دائما ما تشهد حركة كبيرة لعبور السيارات.

شروط دخول الإمارات من عمان برًا بالسيارة