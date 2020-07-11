دراسة ألمانية حديثة| فيروس كورونا قد يصيب القلب أيضًا

لم تتوقف الدراسات والأبحاث المتعلقة بفيروس كوفيد -19 المستجد منذ بدء انتشاره وتفشيه منذ مطلع العام الحالي، ليتحول إلى وباء وجائحة عالمية حسب وصف منظمة الصحة العالمية، وفي دراسة حديثة ألمانية كشفت أن فيروس كورونا قد يصيب القلب أيضًا، وهذا ما أشار إليه ديرك فيسترمان، المشرف على الدراسة التي أجراها المستشفى الجامعي هامبورغ غبندورف بقوله: إن “الفيروس يُمكن أن يصيب خلايا القلب ويتكاثر فيها”، وأضاف : أن ” الفيروس قادر أيضًا على تغيير النشاط الجيني لخلايا القلب المصابة”.

فيروس كورونا قد يصيب القلب

دور الجهاز المناعي في مواجهة الفيروس

ومن جهته استشاري القلب السعودي الدكتور فالح البدر، قال في تصريحات صحفية : أن ” جميع الدراسات التي أجريت على الفيروس الجديد اتضح أنه يتمتع بسلوكيات وصفات غامضة، إذ يتعامل مع الجسم بتأثير قوي وعند الآخرين بتأثير ضعيف، وهذا يفّسر أيضًا أن الجهاز المناعي له دور في التعامل مع الفيروس إذا أصيب به الشخص، فليس من المستبعد أن يؤثر على القلب والكلى والكبد والرئة.”

وأكّد البدر أن أصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضة لتأثير فيروس كورونا في أجسادهم، كون الجهاز المناعي لديهم يكون ضعيفًا وبحالة من الإرتباك في مواجهة آثار كورونا، لذلك تكون أكثر الحالات الحرجة للمصابين بالفيروس لدى كبار السن بسبب ضعف المناعة، وشدد البدر على أهمية وضرورة التقيد بالتدابير الوقائية ومنها ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي وغسل اليدين.

إلى ماذا توصلت الدراسة الألمانية؟

وعلى الرغم أن الدراسة لم توضح فيما إذا كان هناك تأثيرات على المسار المرضي بالنسبة لمرضى القلب، غير أن بيان المستشفى الجامعي، جاء فيه أن “النشاط المتغير للجينات في خلايا القلب يُمكن أن يكون له عواقب طويلة المدى على صحة المصابين”، وأشارت الدراسة إلى أنه من الضرورة إجراء سلسلة من الفحوصات على المصابين بكورونا الأحياء في المستقبل”.

وكانت الدراسة للمشفى الجامعي أجريت على 39 مريض قلب توفوا بعد إصابتهم بفيروس كوفيد -19، وكان متوسط أعمارهم 85 عامًا، حيث رصد الباحثون وجود الفيروس في أنسجة القلب لدى نحو ثلثهم، فيما تم العثور على الفيروس في 16 حالة بكميات قد يكون لها آثار سريرية.