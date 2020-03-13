دراسة حديثة| اكتشاف فيتامين قاتل للخلايا السرطانية ولا تصمد أمامه

في دراسة حديثة قام بها علماء معهد الفيزياء الحيوية النظرية والتجريبية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، تم اكتشاف فيتامين قاتل للخلايا السرطانية، حيث اثبتوا فيها أن الفيتامين В12 يعمل على قتل الخلايا السرطانية، وأن انخفاض تركيز هذا البروتين يسبب ضعفًا كبيرًا في مناعة الجسم، وأسفرت نتائج التجارب التي أجراها العلماء في المعهد أن الفيتامين В12يقتل الخلايا السرطانية نتيجة إطلاقه بالتعاون مع مادة مضادة للأورام الخبيثة، برنامج التدمير الذاتي، الذي لا يمكن للخلايا السرطانية الصمود أمامه.

فيتامين قاتل للخلايا السرطانية

المواد الغذائية الغنية بالفيتامين В12

وأوضح العلماء ان هذا الاكتشاف هو مكمل للاكتشاف السابق الذي يثبت أن نقص فيتامين В12 في جسم الإنسان نتيجة اتباع نظام غذائي غير متوازن ، يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي بشكل حاد مما يزيد من فرص خطر الإصابة بالأمراض، وأشار العلماء إلى أنه لتفادي انخفاض مستوى تركيز هذا الفيتامين في الجسم ، لا بد من تناول المواد الغذائية الغنية به والتي تشمل الأغذية التالية: