دراسة حديثة| اكتشاف فيتامين قاتل للخلايا السرطانية ولا تصمد أمامه

في دراسة حديثة قام بها علماء معهد الفيزياء الحيوية النظرية والتجريبية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، تم اكتشاف فيتامين قاتل للخلايا السرطانية، حيث اثبتوا فيها أن الفيتامين В12 يعمل على قتل الخلايا السرطانية، وأن انخفاض تركيز هذا البروتين يسبب ضعفًا كبيرًا في مناعة الجسم، وأسفرت نتائج التجارب التي أجراها العلماء في المعهد أن الفيتامين В12يقتل الخلايا السرطانية نتيجة إطلاقه بالتعاون مع مادة مضادة للأورام الخبيثة، برنامج التدمير الذاتي، الذي لا يمكن للخلايا السرطانية الصمود أمامه.
فيتامين قاتل للخلايا السرطانية
المواد الغذائية الغنية بالفيتامين В12
وأوضح العلماء ان هذا الاكتشاف هو مكمل للاكتشاف السابق الذي يثبت أن نقص فيتامين В12 في جسم الإنسان نتيجة اتباع نظام غذائي غير متوازن ، يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي بشكل حاد مما يزيد من فرص خطر الإصابة بالأمراض، وأشار العلماء إلى أنه لتفادي انخفاض مستوى تركيز هذا الفيتامين في الجسم ، لا بد من تناول المواد الغذائية الغنية به والتي تشمل الأغذية التالية:
- الدواجن: فهي إضافة إلى احتوائها على نسبة جيدة من فيتامين В12، فإنها توفر للجسم البروتينات اللازمة لتعزيز منظومة المناعة وتساعد في الحفاظ على النسيج العضلي ونشاط بدني جيد.
- كبد الدجاج: تعتبر كبدة الدجاج أحد أكثر الأغذية غنى بفيتامين В12 ، فتحتوي 100 جرام منه على 20 ميكروغراما من الفيتامين، وهي أكثر مما يحتاجها الجسم منه وهي 3-5 ميكروغرامات فقط.
- لحم البقر: 100 غرام من لحم البقر تحتوي على 5 ميكروغرامات من فيتامين В12 .
- جبن موتزاريلا: حيث 30 غراما من هذا الجبن يحتوي على 5% من حاجة الجسم اليومية من فيتامين В12.
- سمك التونة: معلبات سمك التونة تحتوي أيضًا على فيتامين В12، فتناول 90 جرام من سمك التونة المعلب ، يغطي حاجة الجسم اليومية من فيتامين В12 ، ولكن ينصح العلماء بعدم تناول أكثر من 340 غراما منها في الأسبوع، لاحتواء سمك التونة على مواد غير مرغوب بها.
- سمك السردين: فهو أيضًا من الأغذية الغنية بالبروتينات وحمض الدوكوساهيكسونيك (DHA)، الذي يُعدّ ضروري جدا لتحسين وظائف الدماغ، وتناول وجبة من هذا السمك يوفر للجسم 20% من حاجته اليومية لفيتامين В12.