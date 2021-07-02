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درجات الحرارة المتوقعة في الكويت غدًا السبت 3 يوليو 2021

بواسطة محمود عطا الله
درجات الحرارة في الكويت غدا السبت درجات الحرارة في الكويت غدا السبت

تتعرض معظم دول العالم وليست الكويت فقط إلى موجة من ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير مع دخول فصل الصيف، وخاصة مع بداية شهر يوليو الجاري، هذا ونقدم لكم توقعات درجات الحرارة في الكويت غدًا السبت 3 يوليو 2021، وتفاصيل النشرة الجوية والطقس في دولة الكويت ليوم الغد، هذا وتتعرض الكويت هذه الأيام لطقس شديد الحرارة على معظم مدنها.

توقعات درجات الحرارة في الكويت غدًا السبت 3 يوليو 2021

تتعرض الكويت غدًا السبت لامتداد منخفض جوي يستمر لمدة 48 ساعة، كما ستكون الرياح شمالية غربية تصل سرعتها إلى 45 كيلو متر في الساعة وستكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية والمكشوفة وفي المناطق الشمالية الغربية من البلاد، بخصوص درجات الحرارة في الكويت غدًا فسوف تكون الأجواء شديدة الحرارة، تصل درجة الحرارة في مدينة الكويت إلى 52 درجة مئوية، العبدلي والسالمي من 46 إلى 49 درجة مئوية، الجزر الشمالية من 39 إلى 48 درجة، الجزر الجنوبية 36 إلى 37 درجة.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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