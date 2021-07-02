درجات الحرارة المتوقعة في الكويت غدًا السبت 3 يوليو 2021

تتعرض معظم دول العالم وليست الكويت فقط إلى موجة من ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير مع دخول فصل الصيف، وخاصة مع بداية شهر يوليو الجاري، هذا ونقدم لكم توقعات درجات الحرارة في الكويت غدًا السبت 3 يوليو 2021، وتفاصيل النشرة الجوية والطقس في دولة الكويت ليوم الغد، هذا وتتعرض الكويت هذه الأيام لطقس شديد الحرارة على معظم مدنها.

توقعات درجات الحرارة في الكويت غدًا السبت 3 يوليو 2021

تتعرض الكويت غدًا السبت لامتداد منخفض جوي يستمر لمدة 48 ساعة، كما ستكون الرياح شمالية غربية تصل سرعتها إلى 45 كيلو متر في الساعة وستكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية والمكشوفة وفي المناطق الشمالية الغربية من البلاد، بخصوص درجات الحرارة في الكويت غدًا فسوف تكون الأجواء شديدة الحرارة، تصل درجة الحرارة في مدينة الكويت إلى 52 درجة مئوية، العبدلي والسالمي من 46 إلى 49 درجة مئوية، الجزر الشمالية من 39 إلى 48 درجة، الجزر الجنوبية 36 إلى 37 درجة.