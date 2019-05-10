دعاء اليوم الخامس من رمضان وموعد اذان المغرب في القاهرة والرياض

دعاء اليوم الخامس من رمضان،لا يشك أي مسلم في فضل شهر رمضان، ويكفيه أنه نزل فيه القرآن قال تعالى”شَهرُ رَمَضانَ الذي أُنزلَ فيهِ القرآنُ، فهو شهر تستجاب فيه الدعوات وتتنزل فيه الرحمات، وفيه ليلة القدر والتي هي خير من ألف شهر قال تعالى| ليْلةُ القدرِ خيرُُ من ألفِ شَهر”وجاء في الحديث الصحيح أن من قامها إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه.

دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان المباراك

“اَللّـهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنْ الْمُسْتَغْفِرينَ، وَاجْعَلْني فيهِ

مِنْ عِبادِكَ الصّالِحينَ اْلقانِتينَ، وَاجْعَلني فيهِ مِنْ اَوْلِيائِكَ الْمُقَرَّبينَ، بِرَأْفَتِكَ يا اَرْحَمَ

الرّاحِمينَ” ومن المأثور أن افضل وقت للدعاء هو عند الإفطار وقد وردت أحاديث كثيرة في ذالك منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:“ثلاثة لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ الإِمَامُ الْعَادِلُ وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ

وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي

لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ”

موعد أذان الفجر المغرب في اليوم الخامس من رمضان في القاهرة

أذان الفجر في مدينة القاهرة سيكون في الساعة الثالثة وست وعشرين دقيقة حسب توقيت القاهرة.

أذان المغرب في مدينة القاهرة سيكون على تمام الساعة الثامنة واربع دقائق بتوقيت القاهرة.

موعد اذان الفجر والمغرب في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية

اذان الفجر في مدينة الرياض سيكون في الساعة الثالثة وسبع وأربعين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون اذان المغرب في الساعة الثامنة وسبع وعشرين دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.