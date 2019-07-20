أشهر دعاء عرفات مكتوب من السنة وفضل الدعاء في يوم عرفة

يوم عرفة من الأيام التي ينبغي ألا يتغافل عنها المسلمين في كل مكان، فحتى وإن لم يكتب الله سبحانه وتعالى لك الوقوف بعرفة في هذا اليوم، فلا تتغافل عنه، وهم بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى حتى يُيسر لك أمرك، ويفرج عنك كربك، وسوف نقدم لكم دعاء عرفات مستجاب بإذن الله ويمكن أن يُقال في نهار يوم عرفة.

دعاء عرفات

لقد اقترب موعد وقفة عرفات 1440 حيث أنه قد تم التأكيد على أنها ستكون يوم الأحد 11 أغسطس 2019، ويذهب في هذا اليوم المسلمين الذين يؤدون أركان الحج للوقوف بجبل عرفات، وأداء المناسك الخاصة بالحج، ومن المستحب أن تجلس وتستغفر في هذا اليوم، كما أنه يُستحب أن تلجأ إلى الله بالدعاء.

ومن السنة أيضًا أن تصوم يوم عرفة، ولك عند فطرك دعوة مُجابة إن شاء الله، وذلك لما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء للصائم عند فطره يُستجاب، فما بالك باليوم الطاهر المبارك يوم عرفة، والذي هو من أحب الأيام إلى الله سبحانه وتعالى، فعليك بالصدقة والدعاء والذكر والصيام والصلاة وصلة الأرحام وفعل كل ما يحبه الله عز وجل، وإن لم تكن تعلم ماذا تقول في يوم عرفة فنحن سنوفر لك أدعية تُقال في هذا اليوم.

أدعية يوم عرفة مكتوبة

قال صلى الله عليه وسلم: (خير الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيين قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير). اللهم لك الحمد كالذى نقول وخيراً مما نقول اللهم لك صلاتى ونُسكى ومحياى ومماتى وإليك مآلى ولك ربى تزينى اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم إنى أعوذ بك من شر ما تجئ به الريح اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنى ظلمت نفسى ظلماً كثيراً وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى مغفرة من عنك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لى مغفرة تصلح بها شأنى فى الدارين وارحمنى رحمة أستعين بها فى الدارين وأتوب توبة نصوحاً لا أنكثها أبداً. سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

فنرجو الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال في يوم عرفة 1440.