نشرح في هذا المقال دعاء ليلة القدر وعلامات ليلة القدر ، إنه الثالث والعشرين من رمضان نسأل الله أن تكون فيه ليلة القدر.

ليلة القدر: هي ليلة عظيمة يسعى عموم المسلمين إلى اغتنامها لما لها من فضل وأجر عظيم، ويسعى العباد فيها إلي التقرب إلي الله بالكثير من صالح الأعمال كالصلاة والصدقة وقراءة القرآن الكريم والاعتكاف في المساجد الذي حُرمنا منه هذا العام بسبب ما يمر به العالم من أزمة تفشي كورونا.

دعاء ليلة القدر

لقد حَث النبي -صلى الله عليه وسلم- المسلمين على الإكثار من الدعاء في رمضان وبخاصة في الليالي التي تأتي فيها ليلة القدر وهي الأيام الفردية من آخر رمضان.

وقد وصي النبي -صلي الله عليه وسلم- بقول: “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني”، لما روي عن السيدة عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنها قالت للنبي -صلى الله عليه وسلم- “يا رسول الله أرأيت إن وافقتُ ليلة القدر ما أدعو؟ فقال -صلى الله عليه وسلم- تقولين: اللهم إنك عفو تُحب العفو فاعف عني”.

أدعية ليلة القدر

من أروع الأدعية المستحبة في ليلة القدر هذه الليلة المباركة ما يلي:

◘ اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن ترفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، وأن تقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلنا وذرياتنا، وتحفظنا بعين رعايتك، وتحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وترحمنا برحمتك الواسعة، يا ارحم الراحمين، رحمة تغنينا بها عمن سواك.

◘ اللهم نسألك في هذه الليلة المباركة أن تجعلنا من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذوينا واقاربنا وأحبابنا من النار يا عزيز يا غفار.

◘ يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

علامات ليلة القدر

قد ذكر الشيخ ابن عثيمين أن ليلة القدر لها علامات ومن هذه العلامات:

• قوة الإضاءة والنور في ليلة القدر.

• الشعور بالطمأنينة في القلب.

• تكون الرياح ساكنة في ليلة القدر.

• انشراح الصدر عند المسلم.

وهناك علامات لاحقة بعد ليلة القدر وهي:

• أن الشمس تطلع في اليوم التالي من غير شعاع

وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ” أنها تطلع يومئذٍ لا شعاع لها” صحيح مسلم

قدمنا لكم في هذا المقال دعاء ليلة القدر وعلامات ليلة القدر نسألكم الدعاء.