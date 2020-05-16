دعاء ليلة القدر وعلامتها وفضل هذه الليلة

دعاء ليلة القدر ،وما هي علاماتها من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المسلمين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ، وينتظر المسلمين هذه الليلة المباركة فى كل عام للدعاء وزيادة التعبد، والدعاء في هذه الليلة مستجاب، وينبغي على المسلمين الكثرة من الصلاة والدعاء في الليالي الوترية من العشر الأواخر لشهر رمضان



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دعاء ليلة القدر

وفقاً للأحاديث التى ذكرت عن الرسول صلي الله علية، وسلم عن أمّ المؤمنين السيدة عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديق، رضي الله عنها وأرضاها، عن صحيح الترمذي أنها قالت: (قلت: يا رسول الله! أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ فقال -صلى الله عليه وسلم – قولي: اللهم إنك عفوٌ تحبُ العفوَ فاعف عنِّي

علامات ليلة القدر

لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم هذة اليله ولكنه قال إنها في الليالي الوترية من العشر الأواخر لرمضان ولكن قال فقهاء الدين عن علامات ليلة القدر إنها ليلة يكون النهار فيه ليس شديد الحرارة أو البرودة.

وتكون السماء في هذه الليلة صافية ولم يصدر أي أصوات عوي الكلاب ونهيق الحمير ويعلو فيها أصوات الديوك، وورد عن بعض الفقهاء إن الناس ينظرون للشمس فى ليلة القدر وكأنهم ينظرون إلى القمر، مما يعني إن أشعة الشمس لا تكون حامية.

أفضل الأعمال فى ليلة القدر

من افضل الأعمال فى هذة الليلة المباركة إن يكثر الفرد من الصلاة فى الجماعة وقراة القران وقيام الليل والاستغفار ووفقاً لقول رسول الله صلي الله علية وسلم “مَن يَقُمْ ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه”

فضل ليلة القدر

يغفر الله الذنوب للناس جميعاً وتبعاً لقول الإمام الشافعي رحمه الله “إنه من صلى العشاء والفجر في هذه الليلة جماعة فقد فاز بفضل هذه الليلة، وعن قول أبي هريرة ” من صلى صلاة العشاء الأخيرة من شهر رمضان في جماعة فقد نال ليلة القدر.

وفي خاتمة المقال نكون قد عرضنا لحضراتكم دعاء ليلة القدر وعلامات هذة اليلة المباركة وفضلها والاعمال المستحبة فيها.