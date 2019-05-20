دعاء ليلة النصف من شهر رمضان الكريم ، وماهو الدعاء المستحب للنبي في تلك الليلة

دعاء ليلة منتصف شهر رمضان ، تعد تلك الليلة وهي ليلة المنتصف من شهر رمضان الكريم أحد أفضل أيام الشهور الهجرية وأهم الليالي ،لذلك يبحث الناس دئماَ عن أفضل الأدعية في تلك الليلة المباركة وهو موضوع مقالنا اليوم ، حيث تعد تلك الليلة من أهم ليالي شهر رمضان وتعد استعداد للعشر الأواخر من الشهر المبارك .

دعاء ليلة النصف من شهر رمضان الكريم و أكثر الأدعية المستحبة في تلك الليلة

يعد أفضل الأدعية في ليلة النصف من شهر رمضان الكريم والدعاء المحبب لدي نبي الله هو ، “اللهم ارزقني فيه طاعة العابدين”، “واشرح فيه صدري بإنابة المحبتين”،”بأمانك يا أمان الخائفين”، اللهم أمين يارب العالمين .

فضل الدعاء في ليلة المنتصف من شهر رمضان

بعض الأحاديث النبوية الشريفة جاءت توضح مدي فضل تلك الليلة (ليلية المنتصف من رمضان ) ، حيث تعد أن الدعاء في تلك الليلة ينعكس علي العبد بقضاء حاجة من حاجته في الدنيا ، كما يرفع للعبد درجات في تلك الليلة ، لذلك يراعي المسلمون قضاء العبادات في تلك الليه مثل الدعاء و قيام الليلة وقراءة القرآن لتمتع بفضائل تلك الليلة .