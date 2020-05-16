دعاء ليلة 24 رمضان..أدعية ليلة القدر 2020 مكتوبة وعلاماتها

دعاء ليلة 24 رمضان اللهم بلغنا ليلة القدر، زادت عمليات البحث عن دعاء ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، حيث يسعى المسلمون في كل مكان لـ ترديد أدعية ليلة القدر بكثرة من أجل طلب الرحمة والمغفرة بكل خشوع وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لـ يمحو الذنوب ويبدلها بـ حسنات.

علامات ليلة القدر

تبدأ ليلة القدر في العشرة الأواخر من شهر رمضان، وعلاماتها أن تكون السماء صافية، سكون الرياح، اعتدال الأحوال الجوية لا تكون حر شديد ولا عواصف، الشعور بطمأنينة القلب في هذه الأيام، لا يعوي الكلب، ولا ينهق الحمار، شروق الشمس بلا شعاع لـ اليوم التالي، ويقول بعض الفقهاء أن من علامات ليلة القدر ينظر الناس إلى الشمس وكأنهما ينظرون القمر، ويخرج القمر فيها مثل شق جفنه، ويغيب الشهب.

دعاء ليلة 24 رمضان أدعية ليلة القدر

يردد المسلمون دعاء ليلة القدر في تضرع وخشوع وختم الصلاة والقرآن الكريم ومنها:-