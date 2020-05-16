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دعاء ليلة 24 رمضان..أدعية ليلة القدر 2020 مكتوبة وعلاماتها

بواسطة Nancy
أدعية ليلة القدر 2020 مكتوبة

دعاء ليلة 24 رمضان اللهم بلغنا ليلة القدر، زادت عمليات البحث عن دعاء ليلة القدر في العشر الأواخر  من شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، حيث يسعى المسلمون في كل مكان لـ ترديد أدعية ليلة القدر  بكثرة من أجل طلب الرحمة والمغفرة بكل خشوع وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لـ يمحو الذنوب ويبدلها بـ حسنات.

علامات ليلة القدر

تبدأ ليلة القدر  في العشرة الأواخر من شهر رمضان، وعلاماتها أن تكون السماء صافية، سكون الرياح، اعتدال الأحوال الجوية لا تكون حر شديد ولا عواصف، الشعور بطمأنينة القلب في هذه الأيام، لا يعوي الكلب، ولا ينهق الحمار، شروق الشمس بلا شعاع لـ اليوم التالي، ويقول بعض الفقهاء أن من علامات ليلة القدر ينظر الناس إلى الشمس وكأنهما ينظرون القمر، ويخرج القمر فيها مثل شق جفنه، ويغيب الشهب.

دعاء ليلة 24 رمضان أدعية ليلة القدر

يردد المسلمون دعاء ليلة القدر في تضرع وخشوع وختم الصلاة والقرآن الكريم ومنها:-

-اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

-اللهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ، وأعوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كلِّهِ عَاجِلِه وآجِلِه ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لمْ أَعْلمْ.

– اللهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنةَ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأعوذُ بِكَ مِنَ النارِ وما قَرَّبَ إليها من قَوْلٍ أوْ عَمَلٍ، وأسألُكَ أنْ تَجْعَلَ كلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لي خيرًا.

-اللهم بلغنا ليلة القدر واعنا على الصيام وقيامه كما تحب.

-“اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين”.

Nancy
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