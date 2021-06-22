دلتا ودلتا بلس يرعب العالم والصحة العالمية تعلن الخبر الصادم بعد انتساره في 92 دولة حتى الآن

أعلنت الصحة العالمية خلال الساعات الماضية عن خبر صادم، يتلخص في انتشار السلالة الهندية من فيروس كورونا في 92 دولة حتى الآن، وأكدت أن المتحور الجديد من كورونا والذي يطلق عليه “دلتا” أصبح هو السائد الآن في العالم، بعد تفشية في عدد كبير من الدول.

متحور كورونا دلتا يرعب العالم وظهور دلتا بلس المتحور الجديد

وأكد أكثر من مسؤول في أكثر من دولة، وعلى سبيل المثال مسؤول الصحة العامة في ألمانيا، أن السلالة الجديدة “دلتا” هي سلالة شرسة شديدة العدوى وسريعة الإنتشار، مضيفاً أنه في الخريف القادم سيكون متحور دلتا هي الأكثر إصابة وانتشاراً في ألمانيا.

وكذلك الأمر في بريطانيا، أعلنت الصحة العامة هناك عن إصابة أعداد كبيرة بالسلالة الهندية الجديدة “دلتا” والتي تشكل 91 % من إجمالي الإصابات الموجودة في بريطانيا، وكذلك الأمر في روسيا.

وفي سياق متصل فإن الهند بدأت في تسجيل متحور جديد من كورونا بخلاف دلتا وأطلقوا عليه “دلتا بلس”، حيث سجلت إحدى الولايات الهندية بالأمس 20 إصابة بالمتحور الجديد دلتا بلس، وتحتل الهند الآن المرتبة الثانية بعد أمريكا في عدد الإصابات والتي وصلت بها الآن 30 مليون إصابة، وكذلك الأمر في الوفيات، حيث سجلت الهند أكثر من 388 ألف حالة وفاه.