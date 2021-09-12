دلع إسم فاطمة 2021.. ماذا يعني

يسرنا ان نقدم عبر موقع كلمة دلع اسم فاطمة 2021، يبلغ هذا الإسم شهرة واسعة ويعد من اهم الاسماء الانثوية في الاسلام لكون اول من سمت به فاطمة بنت الرسول محمد صلى الله عليه وآله، في الواقع هناك مجموعة لاسماء الدلع المناسبة لأسم فاطمة، وتبحث البنات عن اسماء الدلع المتعلقة بهذا الإسم لتفتخر اكثر به ومعرفة صيغه المتعددة فربما تختار احدهم وتطلب من زوجها أن يدلعها به.

إن الدلع في الاسماء شئ مهم كروتين للحفاظ على علاقات الحياة الزوجية، ويمنح الزوجة ثقة اكبر بزوجها عندما يدلعها بألقاب هي تحبها. بما يقترن بالألفة والاستقرار، فتشعر بنعمه وجوده إلى جانبها.

في هذالمقال نوضح ايه دلع فاطمة الزهراء، جاء اسم فاطمة بصيغ مختلفة كنوع للدلع، هي

فطوم

فاطِم

فَطومة

فاطِمي

فَطَمْ

فَطامْ

فّطيمْ

فَطامي

فطامو

وتشتهر بهذا الإسم المذكور السيدة فاطمة الزهراء ويشير الشق الثاني منه الى معنى المشرقة. ويعدّ من اهم اسماء البنات في الوطن العربي والإسلامي وتتصف حاملة اسم فاطمة بالعقلانية، وحب الأمومة.

جدير بالذكر أن إسم فاطمة يحمل في معناه، اشياء مختلفة. ففاطمة هي التي فطمت عن الشر اي انفصلت عنه أي خالية منه. ويمكن معرفة معنى إسم فاطمة وشخصيتها بالمقال السابق المنشور وهو https://www.klma.org/?p=381863