دليل الخدمات الحكومية لدولة الكويت .. رابط مباشر للبوابة الإلكترونية الرسمية

يبحث العديد من المواطنين والمقيمين بدولة الكويت عن دليل الخدمات الحكومية، والذي يوفر من خلالة قائمة تشمل الجهة المراد التواصل معها وأرقام التليفونات الخاصة بها، وأرقام الفاكس المتاحة للتواصل، والبريد الإلكتروني المحدد لها، وأخيرا الموقع الإلكتروني لها، وتقسم الجهات المتاحة عبر دليل الخدمات الحكومية بدولة الكويت إلى أربع تصنيفات رئيسية، سنقوم بالإشارة إليها من خلال السطور التالية، وتوضح أبرز الجهات المتاحة من خلالها، وأخيرا رابط الوصول إلى دليل الجهات الحكومية بالكامل من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت.

دليل الخدمات الحكومية لدولة الكويت

كما أشرنا فالخدمات المتاحة تنقسم ألي أربع تصنيفات هي:

الوزارات والإدارات الحكومية الهيئات الملحقة المؤسسات المستقلة جهات أخرى

وسوف نتناول في السطور التالية أهم الخدمات المتاحة بكل تصنيف

يحتوي دليل الوزارات والإدارات الحكومية على خدمات الديوان الأميري، ومكتب الإنماء الاجتماعي، ومكتب الشهيد، بالإضافة إلى الديوان العام لمجلس الوزراء، إلى جانب العديد من الجهات الأخرى المتاحة من هنا.

بينما يحتوى دليل الهيئات الملحقة على روابط مجلس الأمة، والمجلس البلدي، وبلدية الكويت، وباقي الجهات التي يمكن الوصول إليها من خلال الرابط، هنا.

أما المؤسسات المستقلة فتشمل على بنك الأتمان الكويتي، وبنك الكويت المركزي، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بالإضافة إلى باقي الجهات التي يمكنك الوصول إليها من هنا.

رابط التواصل مع دليل الجهات الحكومية

ويمكنك عزيزي القاري الدخول إلى الرابط التالي هنا، للحصول على كافة الخدمات المتاحة والعنوانين والروابط لكافة الخدمات على أراضي دولة الكويت.