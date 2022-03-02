دليل الخدمات الحكومية لدولة الكويت .. رابط مباشر للبوابة الإلكترونية الرسمية

بواسطة أحمد ياسين

يبحث العديد من المواطنين والمقيمين بدولة الكويت عن دليل الخدمات الحكومية، والذي يوفر من خلالة قائمة تشمل الجهة المراد التواصل معها وأرقام التليفونات الخاصة بها، وأرقام الفاكس المتاحة للتواصل، والبريد الإلكتروني المحدد لها، وأخيرا الموقع الإلكتروني لها، وتقسم الجهات المتاحة عبر دليل الخدمات الحكومية بدولة الكويت إلى أربع تصنيفات رئيسية، سنقوم بالإشارة إليها من خلال السطور التالية، وتوضح أبرز الجهات المتاحة من خلالها، وأخيرا رابط الوصول إلى دليل الجهات الحكومية بالكامل من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت.

1 دليل الخدمات الحكومية لدولة الكويت
2 رابط التواصل مع دليل الجهات الحكومية

دليل الخدمات الحكومية لدولة الكويت

كما أشرنا فالخدمات المتاحة تنقسم ألي أربع تصنيفات هي:

  1. الوزارات والإدارات الحكومية
  2. الهيئات الملحقة
  3. المؤسسات المستقلة
  4. جهات أخرى

وسوف نتناول في السطور التالية أهم الخدمات المتاحة بكل تصنيف

رابط التواصل مع دليل الجهات الحكومية

ويمكنك عزيزي القاري الدخول إلى الرابط التالي هنا، للحصول على كافة الخدمات المتاحة والعنوانين والروابط لكافة الخدمات على أراضي دولة الكويت.

أحمد ياسين

محاسب مصري مهتم بالكتابة الصحفية والبحثية، أعشق التميز والأبداع أينما كان

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