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دوام مراكز خدمة المواطن العاصمة الكويت

بواسطة محمود عطا الله
دوام مراكز خدمة المواطن العاصمة 2020 الكويت دوام مراكز خدمة المواطن العاصمة 2020 الكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن مواعيد عمل مراكز خدمة المواطن في العاصمة الكويت وكل مراكز الخدمة في مختلف محافظات الكويت الستة، كما تم الإعلان عن مراكز خدمة المواطن الكويت التي تعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، والمراكز التي تعمل خلال الفترة المسائية وأقات العمل خلال تلك الفترة المسائية، وتقدم مراكز الخدمة خدمات كثيرة ومتنوعة للمواطن والمقيم منها خدمات المرور، وخدمات جوازات السفر، ومعاملات شؤون الإقامة.

دوام مراكز خدمة المواطن العاصمة 2020 الكويت

هناك سبعة مراكز خدمة مواطن في العاصمة الكويت، دوام مراكز خدمة المواطن العاصمة وأوقات العمل الصباحية من الساعة 8.00 صباحًا حتى الساعة 1.30 بعد الظهر، مركز خدمة المواطن بالدعية لا يعمل الفترة الصباحية ويعمل فترة مسائية فقط من الساعة 3 مساء حتى 7 مساء، مركز خدمة الروضة ومركز خدمة برج التحرير يعملان فترة صباحية ومسائية.

بخصوص مراكز خدمة المواطن العاصمة تعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، فهناك مركز واحد وهو مركز خدمة الروضة، ويقع مركز خدمة الروضة بالقرب من جمعية الروضة التعاونية بالعاصمة.

دوام مراكز خدمة المواطن 2020 العاصمة الكويت
المركز دوام الفترة الصباحية أوقات عمل الفترة المسائية يعمل نهاية الأسبوع
مركز خدمة المواطن اليرموك 8 حتى 1.30 لا يعمل لا يعمل
مركز خدمة المواطن الدوحة 8 حتى 1.30 لا يعمل لا يعمل
مركز خدمة عبدالله السالم 8 حتى 1.30
مركز خدمة المواطن الروضة 8 حتى 1.30 3 حتى 7 يعمل
مركز خدمة برج التحرير 8 حتى 1.30 3 حتى 7
مركز خدمة المواطن الدعية —— 3 حتى 7 ——–
مركز خدمة شركة الدرة 9 حتى 1 ——— ——–
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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