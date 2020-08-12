دوام مراكز خدمة المواطن العاصمة الكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن مواعيد عمل مراكز خدمة المواطن في العاصمة الكويت وكل مراكز الخدمة في مختلف محافظات الكويت الستة، كما تم الإعلان عن مراكز خدمة المواطن الكويت التي تعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، والمراكز التي تعمل خلال الفترة المسائية وأقات العمل خلال تلك الفترة المسائية، وتقدم مراكز الخدمة خدمات كثيرة ومتنوعة للمواطن والمقيم منها خدمات المرور، وخدمات جوازات السفر، ومعاملات شؤون الإقامة.

دوام مراكز خدمة المواطن العاصمة 2020 الكويت

هناك سبعة مراكز خدمة مواطن في العاصمة الكويت، دوام مراكز خدمة المواطن العاصمة وأوقات العمل الصباحية من الساعة 8.00 صباحًا حتى الساعة 1.30 بعد الظهر، مركز خدمة المواطن بالدعية لا يعمل الفترة الصباحية ويعمل فترة مسائية فقط من الساعة 3 مساء حتى 7 مساء، مركز خدمة الروضة ومركز خدمة برج التحرير يعملان فترة صباحية ومسائية.

بخصوص مراكز خدمة المواطن العاصمة تعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، فهناك مركز واحد وهو مركز خدمة الروضة، ويقع مركز خدمة الروضة بالقرب من جمعية الروضة التعاونية بالعاصمة.