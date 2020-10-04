دوام مرور الفروانية 2020 للرخصة – الضجيج

يشغل تفكير الكثيرين من المواطنين والمقيمين في الكويت عن أوقات عمل مرور الفروانية 2020 رغبة منهم في مراجعة إدارة مرور الضجيج بمحافظة الفروانية، تلك المحافظة الأكبر من حيث التعداد السكاني من بين محافظات دولة الكويت.

رابط حجز موعد مرور الفروانية الضجيج

هذا ويذكر أن وزارة الداخلية قد قررت عدم استقبال أي مراجع في إدارات المرور بدون حجز موعد مُسبق، حيث يجب على المراجع حجز موعد عبر منصتها للمواعيد الإلكترونية، وذلك للحصول على المعاملة التي تتطلب حضور المراجع إلى مقر إدارة المرور.

دوام مرور الفروانية 2020

تعمل الإدارة العامة للمرور محافظة الفروانية على فترتين يوميًا، فترة صباحية والآخرى مسائية، وذلك لكافة المعاملة للرخصة أو تجديد دفتر السيارة أو للتصاريح وغيرها من المعاملات التي تتطلب حضور المراجع إلى مقر الإدارة شخصيًا، أوقات عمل مرور الفروانية الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 2 بعد الظهر، الفترة المسائية من الساعة 4 حتى الساعة 7 مساء.

حجز موعد مرور الفروانية

يتطلب على المراجع أن يحضر بنفسه في تاريخ المراجعة، وأن يستوفي كل المستندات المطلوب لإنجاز معاملته، رابط منصة مواعيد وزارة الداخلية للحجز هو:

رابط حجز موعد مرور الفروانية

خطوات الحجز تتم بسهولة وفي دقائق معدودة، حيث تحصل في النهاية على رسالة بها بيانات الحجز وباركود المراجعة، حيث يجب أن تحتفظ بالبيانات والباركود على هاتفك، لتبرزهم لموظف الاستقبال في تاريخ المراجعة:

خطوات حجز موعد مرور الفروانية

هذا وقد ناشدت وزارة الداخلية كل المراجعين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية عند الزيارة للحفاظ على الجميع، يذكر أن نظام حجز مواعيد المرور في الكويت قد ساهم في الحد من تكدس المراجعين داخل إدارات المرور في كل المحافظات.