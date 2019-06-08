دونالد ترامب يسلم السعودية قنابل ذكية لردع إيران دون إذن الكونجرس

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بإنجاز أكثر من 20 صفقة سلاح مع الدول العربية دون الرجوع للكونجرس، وكانت القنابل الجوية عالية الدقة ضمن الصفقات مع السعودية وأشارت الصحيفة أن قنابل Pave way من إنتاج شركة Raytheon الأمريكية، وبرر ترامب الصفقة بتزايد التوتر في الفترة الأخيرة مع إيران والتهديدات التي تواجهها المنطقة.

صفقات أمريكية سعودية دون اذن الكونجرس

استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحيات استثنائية تمنحه الحق في اجراء معاملات وصفقات دون الرجوع إلى الكونجرس الذي يمنع ابرام صفقات السلاح الأمريكي مع الدول العربية، وقد أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن ترامب يستخدم قانون الطوارئ وأنه قام بإبرام 22 صفقة سلاح في المنطقة مع السعودية والامارات والاردن بإجمالي مبلغ 8.1 مليار دولار لردع العدوان الايراني.

Tucked into a White House push to sell arms to Saudi Arabia is a provision to bring closely guarded U.S. technology there to build bomb parts https://t.co/LLaPc33ukF — The New York Times (@nytimes) June 7, 2019

صفقات السلاح

أكدت صحيفة نيويورك تايمز أن الصفقات شملت 120 قنبلة عالية الدقة ومن طراز رفيع وتطوير الطائرات الحربية السعودية وتوريد مدافع “هاوتزر” ومنظومات مضادة للدبابات وبنادق آلية، وتؤكد الصحيفة أن صفقات السلاح لم يكن الكونجرس على علم بها، وأن الرئيس الأمريكي أخل بالوعود الانتخابية الذي أقرها قبل خوض الانتخابات وخالف قرارات الكونجرس التي تنص على عدم تصدير السلاح المتطور للدول العربية ونقل التكنولوجيا الهامة جداً بالنسبة للأمن القومي الأمريكي إلى دولة أُخرى.