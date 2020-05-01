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دونالد ترامب يفجر مفاجأة: لدي دليل على تورط الصين في نشر فيروس كورونا في العالم

بواسطة عبدالرحمن خالد
الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

“واصل دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، هجومه على الصين خلال الساعات القليلة الماضية، قائلا إنه لديه دليل أن فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” قد خرج من مختبر داخل مدينة ووهان، محملا دولة الصين مسؤولية انتشار المرض وتفشيه بذلك الشكل المروع في العالم كله خلال الأشهر القليلة الماضية.

دونالد ترامب: الصين متورطة في انتشار فيروس كورونا الجديد

أضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تصريحات له أنه يفكر جديا في الوقت الحالي في توقيع عقوبات على الصين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في العالم كله، وتسببهم في ذلك، خاصة بعدما اطلع شخصيا على الدليل الذي يثبت تورطهم في انتشار المرض حيث إنه يرى أن فيروس كورونا قد خر من مختبر داخل مدينة ووهان الصينية والتي بدأ المرض في الانتشار داخلها.

دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وتابع أن الصين إما فشلت في احتواء فيروس كورونا خلال مختبراتها أو أنها قامت بجعله ينتشر بشكل متعمد في العالم كله خلال الفترة الماضية لأهداف متعددة خاصة بها خلال الفترة الماضية، مشددا أنه لن يتهاون مع أي أحد خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل تفشي المرض بشكل واضح في العالم كله وفي الولايات المتحدة الأمريكية

وكانت الصين قد نفت في أكثر من تصريح أنه ليس من مصلحتها أن ينتشر فيروس كورونا في العالم، أو من أجل عرقلة الولايات المتحدة الأمريكية واقتصادها في الوقت الحالي.

عبدالرحمن خالد
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