“ديلي ميل”: جامعة استرالية تكتشف علاج جديد يقتل فيروس كورونا في 48 ساعة.. تعرف على التفاصيل

أصبح علاج فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” هو أهم ما يشغل العلماء وشركات الأدوية في العالم كله في الوقت الحالي، في ظل انتشار وتفشي المرض في كافة انحاء العالم دون وجود أي لقاح أو علاج له، وهو ما سيؤدي إلى ربح أي شركة تنتج دواء له مليارات الدولارات من أجل التخلص من المرض، وفي ضوء ذلك كشف علماء داخل أستراليا عن وجود علاج للطفيليات وقمل الرأس قد يساعد في القضاء على فيروس كورونا الجديد خلال 48 ساعة فقط.

دواء جديد يقتل فيروس كورونا

ووفقا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، نقلا عن دراسة أُجريت داخل جامعة “موناش” الأسترالية أن جرعة واحدة من دواء “إيفرمكتين” والذي يتواجد في العالم كله يساعد في التخلص من فيروس كورونا وعدم نموه داخل جسم الإنسان.

وكشفت الدكتورة كايلي واغستاف، احد أطباء معهد الطب الحيوي داخل موناش عن أن جرعة واحدة من ذلك الدواء قادرة على إزالة الحمض النووي الفيروسي المتواجد داخل جسم الإنسان في 48 ساعة ومن الممكن خلال يوم واحد فقط أيضا.

طبيبة أسترالية: الدواء له فاعلية كبيرة في إيقاف نشاط كورونا

وأشارت إلى أنه غير معروف حتى الآن كيف يوقف الدواء نشاط فيروس كورونا داخل جسم الإنسان، ولكن من المرجح أنه يعمل على تثبيت قدرة الخلايا المضيفة على مسحه من الجسم، لافتة إلى أن الخطوة التالية في الدراسة هي تحديد الجرعة التي يستخدمها الإنسان من الدواء بحيث لا تؤثر عليه وفي نفس الوقت تقتل الفيروس نهائيا.

ولفتت إلى أنه في حالة إن كان ذلك الدواء هو المستخدم في علاج كورونا سيستغرق وقتا طويلا حتى يتم توفيره للعالم كله في الفترة المقبلة، حيث إنه سيستغرق شهر واحد على الأقل قبل بدء التجريب على البشر ورؤية الفاعلية.