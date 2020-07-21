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ديوان الخدمة المدنية يُعلن عن مُدة إجازة عيد الأضحى 2020 في الكويت

بواسطة محمود عطا الله
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أصدر ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت، تعميم رسمي حدد فيه موعد ومدة إجازة عيد الأضحى المبارك 2020 في الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية في الكويت، حيث حدد تعميم الديوان بداية ونهاية عطلة عيد الأضحى في الكويت، وموعد عودة الدوام الرسمي في كل المصالح الحكومية، هذا ومن الجدير بالذكر أن موعد وقفة عرفات 2020 في الكويت سوف تكون يوم الخميس 30 يوليو، وأول أيام العيد هو يوم الجمعة 31 يوليو الجاري.

إجازة عيد الأضحى 2020 في الكويت

قال ديوان الخدمة المدنية، أن إجازة عيد الأضحى 2020 في الكويت سوف تبدأ يوم وقفة عرفات الخميس الموافق 30 يوليو 2020، وأخر أيام الإجازة سوف يكون يوم الإثنين 3 أغسطس 2020، على أن يبدأ الدوام في الكويت ويعود الجميع إلى العمل يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020، وأضاف تعميم ديوان الخدمة المدنية بخصوص إجازة العيد أن الجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تُحدد مُدة الإجازة لها الجهات المختصة بشؤونها.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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