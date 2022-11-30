د. أماني بوقماز وزيرة الأشغال.. تعرف على السيرة الذاتية لها

بواسطة محمود عطا الله
أماني بوقماز وزيرة الأشغال دكتورة أماني بوقماز وزيرة الأشغال

تولت الدكتور أماني بوقماز منصب وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء في حكومة سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح الثانية، وأدت الدكتورة أماني بوقماز وزيرة الأشغال العامة في الكويت اليمين القانونية مع باقي أعضاء الحكومة الجديدة في أكتوبر 2022، هذا وتعتبر وزارة الأشغال العامة واحدة من أهم الوزارات في دولة الكويت.

د. اماني بوقماز وزيرة الأشغال في الكويت.. تعرف على السيرة الذاتية

  1. الدكتورة أماني سليمان بوقماز وزيرة الأشغال العامة والكهرباء والماء في الكويت تولت عدة مناصب هندسية هامة داخل وزارة الأشغال قبل توليها قيادة الوزارة.
  2. د. اماني بوقماز أستاذ مساعد في قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة والبترول جامعة الكويت منذ 2015.
  3. حاصلة على درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة أوهايو – الولايات المتحدة الأمريكية.
  4. حاصلة على الماجستير من جامعة الشرق الأوسط التقنية – تركيا.
  5. عضو مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
  6. عضو في عدد من الجمعيات المهنية.
  7. مستشارة هندسية لعدد من المشاريع الحكومية.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

من هو مدير التعليم التطبيقي الحالي في الكويت؟

أخبار العالم

ونترلاند الكويت.. تعرف على أوقات العمل