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د. علي القطان يفوز في انتخابات مجلس الأمة

بواسطة محمود عطا الله
klma.org

فاز الدكتور علي القطان في انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويتي عن الدائرة الأولى، ليكون من أعضاء المجلس الجدد ومن الوجوه الشابة في الحياة النيابية الكويتية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير عبر موقع كلمة دوت أورج كل المعلومات عن الدكتور علي القطان نائب مجلس الأمة، هذا وقد حقق علي القطان المركز السادس على الدائرة الأولى، بعدما بلغ عدد أصوات الذين انتخبوه 3320 صوتًا، فتابعونا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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