د. علي القطان يفوز في انتخابات مجلس الأمة

فاز الدكتور علي القطان في انتخابات مجلس الأمة 2020 الكويتي عن الدائرة الأولى، ليكون من أعضاء المجلس الجدد ومن الوجوه الشابة في الحياة النيابية الكويتية، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير عبر موقع كلمة دوت أورج كل المعلومات عن الدكتور علي القطان نائب مجلس الأمة، هذا وقد حقق علي القطان المركز السادس على الدائرة الأولى، بعدما بلغ عدد أصوات الذين انتخبوه 3320 صوتًا، فتابعونا.