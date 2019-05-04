رؤية هلال شهر رمضان 2019 مصر والسعودية وبيان دار الأفتاء والمحكمة العليا

استطلاع رؤية هلال شهر رمضان 2019 -1440 في مصر والسعودية والدول العربية، وإعلان نتيجة رؤية الهلال من اللجان الشرعية والمواطنين، وذلك بعد تعذر رؤية هلال رمضان اليوم في السعودية وفق بيان المحكمة العليا، والتي دعت إلى تحري رؤية هلال رمضان 1440 مساء الأحد 5 مايو 2019، وهو نفس الموعد الذي حددته دار الأفتاء المصرية لاستطلاع رؤية الهلال لشهر الصوم شهر الرحمة والمغفرة والتق من النار.

يستطلع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربة مساء الأحد الخامس من مايو 2019، رؤية هلال شهر رمضان 2019 في مصر والسعودية والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة، كذلك سلطة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة العراق، وجمهورية السودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، وجميع الدول العربية، وستصدر البيانات حول ثبوت رؤية الهلال أو تعذر الرؤية الشرعية، لتحدي أول يوم من شهر رمضان المبارك وبداية الصوم.

نتيجة رؤية هلال شهر رمضان 2019

أصدرت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية بيان رسمي، أشار إلى تعذر رؤية هلال شهر رمضان 1440 مساء يوم السبت الموافق 4-5-2019، ودعت لجانها الشرعية والمواطنين إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان 2019 مساء يوم الأحد الموافق 5 مايو، إن لم تثبت الرؤيا فسيكون يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر الصوم أو غرة شهر رمضان.

دار الإفتاء المصري من جانبها ستجري استطلاع رؤية هلال شهر رمضان 2019 عبر ست لجان شرعية، عقب غروب شمس يوم الأحد الموافق 5-5-2019، وفي الوقت نفسه أكدت البحوث الفلكية المصرية أن أول أيام شهر رمضان سيكون يوم الإثنين 6-5-2019.

تحري رؤية هلال رمضان في سلطنة عمان

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في سلطنة عُمان، بيان تدعو فيه المواطنين والمقيمين إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء الأحد 29-8-2019،

ومرفق بعالية أرقام الهواتف الخاصة بالاتصال للتبلغي عن ثبوت الرؤيا.