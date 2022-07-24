رئيس الوزراء الكويتي الجديد.. من هو الشيخ أحمد النواف الصباح؟
أصدر صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسومًا أميريًا بتعيين الشيخ أحمد النواف رئيسًا لمجلس الوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة، هذا ونُقدم لكم السيرة الذاتية لصاحب السمو الشيخ أحمد النواف رئيس الوزراء الكويتي الجديد، وأهم المعلومات عنه، حكومة الشيخ أحمد النواف الجديدة، سوف تكون محل حكومة الشيخ صباح الخالد التي تقدمت باستقالتها منذ فترة.
من هو الشيخ أحمد النواف رئيس الوزراء الكويتي الجديد؟
- هو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح من مواليد الكويت عام 1956.
- الشيخ نواف الأحمد الصباح رئيس الوزراء الجديد كان يشغل منصب وزير الداخلية في الحكومة السابقة.
- شغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني.
- شغل الشيخ أحمد النواف رئيس الحكومة الكثير من المناصب القيادية داخل وزارة الداخلية حتى وصل لدرجة فريق أول.
- شغل سيادته من قبل منصب محافظ حولي.
- تلقى تعليمه في مدارس دولة الكويت، وتخرج سيادته من جامعة الكويت بعد حصوله على بكالوريوس التجارة.
- هو أكبر أبناء أمير دولة الكويت صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح.