رئيس ديوان الخدمة المدنية 2023 الحالي.. تعرف إلى السيرة الذاتية للدكتور عصام الربيعان
نستعرض من خلال هذا التقرير نبذة من السيرة الذاتية لرئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتي الحالي 2023 الدكتور عصام الربيعان وأهم المعلومات عنه، كما نُقدم لكم أهم المناصب القيادية التي تولاها من قبل، صدر مرسوم تعيين الدكتور عصام الربيعان في منصب رئيس الديوان في سبتمبر 2022 الماضي.
معلومات عن رئيس ديوان الخدمة المدنية 2023 الكويتي الحالي
- الدكتور عصام الربيعان رئيس ديوان الخدمة المدنية الكويتي الحالي واحد من أهم القيادات الإدارية والأكاديمية في الدولة.
- هو الدكتور عصام سعد عبد الرحمن الربيعان.
- شغل منصب أمين عام جامعة الكويت من 2003 حتى 2007.
- من المناصب التي تولاها من قبل منصب العميد المساعد للتخطيط والأبحاث والمختبرات بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت.
- هو أستاذ الإدارة العامة “الحكومية” في جامعة الكويت.