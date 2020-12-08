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رئيس مجلس الأمة

بواسطة محمود عطا الله
klma.org

بعد الكشف عن نتائج انتخابات الكويت 2020، أصبح حديث الجميع الآن في الدولة عن اسم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وسط زخم كبير في الشارع السياسي الكويتي، هذا ويتنافس على منصب رئيس مجلس الأمة حتى الآن ثلاثة أسماء، الأول هو الرئيس السابق مرزوق الغانم، والنائب والوزير الأسبق بدر الحميدي، والنائب محمد المطير، هذا ويتم اختيار الرئيس في أولى جلسات المجلس، فتابعونا مع كل جديد.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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