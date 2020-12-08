بعد الكشف عن نتائج انتخابات الكويت 2020، أصبح حديث الجميع الآن في الدولة عن اسم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وسط زخم كبير في الشارع السياسي الكويتي، هذا ويتنافس على منصب رئيس مجلس الأمة حتى الآن ثلاثة أسماء، الأول هو الرئيس السابق مرزوق الغانم، والنائب والوزير الأسبق بدر الحميدي، والنائب محمد المطير، هذا ويتم اختيار الرئيس في أولى جلسات المجلس، فتابعونا مع كل جديد.
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