رئيس مجلس الأمة الجديد

بعد الكشف عن نتائج انتخابات الكويت 2020، يشغل تفكير الجميع الآن في الدولة سؤال هام بخصوص من هو رئيس مجلس الأمة 2020 الجديد؟، حيث من المرتقب أن يكون هناك منافسة كبيرة على هذا المنصب، حيث يتنافس على الرئاسة الرئيس السابق مرزوق الغانم، والنائب بدر الحميدي والنائب محمد المطير، وسوف يكون اختيار الرئيس ونوابه هو أول أعمال المجلس الجديد في أولى جلساته، فتابعونا مع كل جديد بخصوص هذ الموضوع.