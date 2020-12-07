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رئيس مجلس الأمة الجديد

بواسطة محمود عطا الله
klma.org

بعد الكشف عن نتائج انتخابات الكويت 2020، يشغل تفكير الجميع الآن في الدولة سؤال هام بخصوص من هو رئيس مجلس الأمة 2020 الجديد؟، حيث من المرتقب أن يكون هناك منافسة كبيرة على هذا المنصب، حيث يتنافس على الرئاسة الرئيس السابق مرزوق الغانم، والنائب بدر الحميدي والنائب محمد المطير، وسوف يكون اختيار الرئيس ونوابه هو أول أعمال المجلس الجديد في أولى جلساته، فتابعونا مع كل جديد بخصوص هذ الموضوع.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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