بعد نقض عهده مع مصر.. رئيس وزراء إثيوبيا يفوز بجائزة نوبل للسلام

فاز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الجمعة، بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، وأعلن ذلك الخبر المصدر المانح لجائزة نوبل للسلام ، رغم نقضه عهده مع مصر بعدم الضرر بمصر مائيا، وعدم الاستجابة للمفاوضات والحلول المقترحة لحل أزمة سد النهضة مع السودان ومصر .







آبي أحمد يفوز بجائزة نوبل للسلام

ومن جانبها أعلنت بيريت رايس أندرسن رئيسة لجنة نوبل للسلام ، وهي نرويجية الجنسية أنه تم منح جائزة نوبل للسلام إلى آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي نتيجة لجهوده في تسوية النزاع وإنهاء الحرب الحدودية التي كانت موجودة بين إثيوبيا وإريتريا ولأسباب أخرى نسردها في السطور التالية.







أسباب حصول رئيس وزراء إثوبيا على نوبل للسلام

كما أوضحت بيريت رايس أن جائزة نوبل للسلام فاز بها آبي أحمد رئيس وزرراء إثيوبيا للأسباب التالية وهي:

خدماته في مجال التعاون الدولي

جهوده المبذولة للتوصل للسلام

فض النزاع مع إريتريا

ومن هنا استعادت إثيوبيا مع إريتريا علاقاتها الطيبة في العام الماضي 2018، وذلك بعد حروب طويلة حدودية استمرت عامين وعداء كاد أن يشعل حروب أخرى.







جائزة نوبل للسلام

وتعتبر جائزة نوبل للسلام عبارة عن 9 ملايين كرونة سويدية، وهو ما يعادل بالدولار نحو 900 ألف دولار، وسيكون تقديمها في أوسلو في العاشر من ديسمبر المقبل.