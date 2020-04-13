ننشر رابط أبشر لتجديد رخص السير أو استمارة السيارة بدون شهادة الفحص الدوري خلال الفترة الحالية وتنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمملكة العربية السعودية، هذا وقد أعلنت المرور السعودية منذ قليل في خبر عاجل عن تجديد رخص السيارات والاستمارات بدون فحص وذلك لتسهيل التجديد على الجميع بعد غلق محطات فحص السيارات في كل أنحاء السعودية، حيث تتم كل إجراءات التجديد بسهولة وعن بُعد عبر موقع أبشر.

شروط تجديد رخصة السيارة عبر أبشر بدون فحص

يجب أن تتوفر عدة شروط لتجديد استمارة السيارة عبر أبشر بدون فحص، وهي أن يكون تأمين السيارة ساري، أن تدفع رسوم التجديد، وأن تقوم بتسديد كل المخالفات على السيارة قبل تجديد الرخصة إلكترونيًا، بخصوص السؤال الهام “متى يتم تجديد استمارة السيارة بالسعودية؟” فالإجابة هي أنه يمكن التجديد قبل نهاية الرخصة بأقل من 180 يومًا.

رابط أبشر لتجديد رخص السير (استمارة السيارة) بدون فحص

خطوات سهلة لتجديد استمارة السيارة، تدخل على أبشر، ثم تختار أبشر للأفراد، وبعد الدخول على الحساب، تختار خانة خدمات المركبات، ثم تختار خدمات، ثم تجديد رخصة السير، ثم توافق على الشروط، ثم تُرسل طلب التجديد، يتم إرسال الاستمارة الجديدة عبر البريد السعودي، رابط أبشر لتجديد رخصة السيارة إلكترونيًا هو:

https://www.absher.sa/portal/landing.html

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.