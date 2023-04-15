رابط إعادة التوطين في تركيا results.unhcr.org.tr

ننشر رابط إعادة التوطين في تركيا وهو رابط يسمح بظهور نتيجة الطلب المقدم لإعادة التوطين من قبل اللاجئين المتواجدين في تركيا حيث يتم إعطاؤهم رقم مرجعي خاص بطلب إعادة التوطين من شأنه أن يختصر هذا الاستعلام السهل والسريع، جدير بالذكر ان إلحصول على حق إعادة التوطين لا يتم بالتقديم بل يكون بعد إجراء مقابلة بناءً على تطابق المعايير قبل إختيارك، لذلك يمكنك الآن الوصول الى نتيجة إعادة التوطين بإتباع بعض الخطوات التي نقدمها في هذا المقال.

رابط اعادة التوطين

إذهب إلى الموقع المذكور https://results.unhcr.org.tr

اختر اللغة العربية من الأعلى

تأكد من كتابة الرقم المرجعي الصحيح لمفوضية الامم المتحدة الخاص بك، (مكون من 11 رقما)

تاريخ الميلاد: إستخدم التقويم المتاح لتحديد تاريخ ميلادك.

اختيار مربع التحقق الآلي (captcha)

اختيار “الأيقونة التي تقول View Result” مشاهدة نتيجة

ستظهر معلومات شفافة ودقيقة للاشخاص الذين يبحثون عن معلومات حول حالة طلباتهم والمتعلقة بإعادة التوطين في تركيا.

جدير بالإشارة إن إعادة التوطين يأتي كفرصة للاستقرار في بلد ما نتيجة عدم القدرة العودة الى البلد الأصلي، وقد يتم النقل الى بلد ثالث في حال عدم قدرتهم بالبقاء في الدولة التي آوتهم، وهدف التوظين بشكل أساسي نقل الاشخاص الى بلد يوفر الحماية والرعاية اللازمة لهم، حيث لا يتمكن الاشخاص عادةً من العودة إلى بلدانهم الأصلية لأساب قد تتعلق بالخطر على الحياة أو لحريتهم.

أسئلة شائعة

كيف اعرف وضع ملف إعادة التوطين الخاص بي؟

يمكن للاشخاص الذين أجروا مقابلة وتم إبلاغهم بالاتصال أو الرسائل إدراج ملفهم ضمن الطلبات الحالية، بدء الاستعلام من خلال موقع الويب الرسمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين من الرابط السابق.

ما هي بيانات ملف إعادة التوطين التي يمكن الاستعلام عنها

عند الإستعلام من خلال موقع المفوضية في تركيا يمكن الوصول الى معلومات متعلقة برقم الملف+ وضع الملف+ حالة تحديد وضع اللجوء+ وتاريخ التسجيل+ وتاريخ المقابلة

ماهو الرقم الذي يجب إستخدامه للاستعلام عن ملف إعادة التوظيف؟

إذا كنت ترى أنك بحاجة للاجابة على أسئلتك يمكنك التواصل مع خط الاستشارة التابع لمفوضية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا وهو 68 48 444 والحصول على معلومات تتعلق بملفك .