رابط تصاريح التنقل بين المناطق بالمملكة خلال فترة منع التجول tanaqul.ecloud.sa

ننشر رابط استخراج تصاريح التنقل بين المناطق بالسعودية خلال الفترة الحالية التي يمر بها العام وفترة منع التجول بالمملكة العربية السعودية، حيث دشنت مديرية الأمن العام رابط تصاريح التنقل بين المناطق على شبكة الإنترنت لمن لديه سبب طارئ واستثنائي يدفعه للسفر بين المدن والمناطق والمحافظات السعودية الآن، حيث يتم تقديم طلب تصريح التنقل إلكترونيًا وعن بُعد ويتم إصدار التصريح إلكترونيًا أيضًا، حيث تسعى المملكة إلى أن يظل الجميع متواجدون بمنازلهم خلال فترة منع التجول.

يحق للمواطن السعودي والمقيم في المملكة التقدم على رابط تصاريح التنقل بين المناطق لتقديم الطلب والحصول على التصريح الذي يرغبه في حال امتلك السبب اللازم لذلك، حيث يقوم المواطن بالتسجيل عبر رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف الجوال، بينما يقوم المُقيم بالتسجيل عبر رقم سجل الإقامة ورقم الهاتف الجوال، حيث يُرسل الموقع على الهاتف رسالة للتحقق، لاستكمال طلب تصريح التنقل.

رابط استخراج تصاريح التنقل بين المناطق بالمملكة

بعد أن تثبت رسالة التحقق في موقع الحصول على تصاريح التنقل، تقوم بكتابة الطلب، وتذكر السبب الذي دفعك لطلب تصريح التجول، وأن تقوم برفع المستندات الدالة على تلك الأسباب، ثم تُرسل الطلب، ليقوم المختصون في الأمن العام بمراجعته، رابط الموقع هو:

tanaqul.ecloud.sa

هذا ويتم الرد على طلب تصريح التنقل بين المناطق بالقبول أو الرفض.

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

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