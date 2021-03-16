رابط استخراج سجل تجاري افتراضي في البحرين بخطوات قانونية sijilat.bh

درست وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين جدوى تنظيم النشاط التجاري في العالم الافتراضي لمزاولي عملية البيع عبر على الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من سوق بيع ومزادات تعتبر نشطة، في خطوة من شانها ان تدفع نحو اقتصاد قوي وبيئة تجارية تحمي جميع الاطراف المنخرطة في العملية التجارية، مما يتوجب اصدار “سجل افتراضي” والحاجة الى تصحيح حالة المخالفين عن طريق استخراج هذا السجل لتجنب المسائلة القانونية.

السجل التجاري في البحرين كيف يتم استخراجه

في البحرين تنشر المشاريع الصغيرة في نشاط تجاري فردي يتم مزاولته من خلال مواقع التواصل خاصة تطبيق انستقرام، وتأتي اجراءات التقيد بالسجل المرخص- في وتيرة المتغيرات والتطورات في السوق المحلي والعالمي، وكضمان يحمي السوق والمنخرطين في العملية التجارية من اي ضرر، بما يدعم وجود مناخ تنافسي سليم. يشمل مقدمين خدمات الاطعمة والمشروبات حيث يجب تصحيح الوضع والتقيد بقانون السجل التجاري المنظم للنشاطات الافتراضية من قبل اولئك المخالفين قبل 4 ابريل 2021.

واكدت وزارة الصناعية والتجارة على اهمية الاستفادة من التسهيلات المقدمة في هذا الإطار خاصة مع ادراج نشاطات السجلات ضمن الاجراءات التي تنجز اونلاين، وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت وزرة التجارة في دولة البحرين عن سلسلة من الإجراءات التي أصدرها وزير الصناعة والتجارة والسياحة السيد زايد بن راشد الزيالي، مثل إدراج طاهي ونشاط المبيعات عبر الإنترنت من خلال متجر افتراضي كجزء من حزم الأنشطة المتاحة في “سجلي” كمات تبعه اصدار قرار ينص على لزوم مزاولي المزادات لبيع السلع او تقديم خدمات للاخرين ان تشملهم متطلبات الحصول على سجل تجاري، بما يسهم ان تكون بيئة افتراضية آمنة تتم بطرق سليمة بعيدة عن الشبهات او الاستغلال الغير شرعي. وتحمي المستهلك بالدرجة الاولى.

رابط استخراج السجلات الافتراضية

ودعت وزارة الصناعة والتجارة اصحاب السجلات التجارية المؤجرة( التجارة، المقاولات، تقديم الاطعمة والمشروبات، وغيرها) لتصحيح الاوضاع القانونية لسجلاتهم، ويمكن المبادرة بتسجيل العمل التجاري المزاول من داخل البحرين على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال اضافة نشاط البيع عن طريق الانترنت ضمن السجلات الافتراضية( سجلي) لممارسة تجارتك الالكترونية بصفة قانونية دون الحاجة لعنوان مكتب او مقر، يمكنك التسجيل الكترونيا عن طريق موقع https://www.sijilat.bh.

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