رابط الاستعلام عن أسماء الحجاج الفائزين في قرعة الحج السياحي 2023 والنتائج “بعد قليل”

تُجري وزارة السياحة المصرية، اليوم الأحد 30 أبريل 2023، قرعة الحج السياحي للموسم الحالي 2023-1444، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير رابط الاستعلام عن أسماء الحجاج الفائزين في قرعة الحج السياحي 2023، حيث من المرتقب أن تظهر النتيجة بعد قليل مساء اليوم الأحد، هذا وتُقدم مصر أفضل الخدمات لكل أنواع بعثات الحج لمواطنيها، بداية من وسائل النقل طيران أو بري إلى المملكة العربية السعودية، إلى جانب أفضل أماكن الإقامة في مكة والمدينة.

الحج السياحي 2023

سوف يبلغ عدد أسماء الحجاج الفائزين في قرعة الحج السياحي 2023 في مصر عدد 16 ألف حاج وحاجة، هذا ويقتصر أداء فريضة الحج هذا العام 1444 في مصر على من لم يسبق له الحج من قبل، وذلك باستثناء المشرفين القائمين على خدمة بعثة الحجاج المصرية.

رابط الاستعلام عن أسماء الحجاج الفائزين قرعة الحج السياحي 2023

قالت وزارة السياحة والأثار المصرية، أنه على الحجاج الفائزين استكمال باقي الإجراءات على الفور بعد معرفة خبر فوزهم في نتائج القرعة، يذكر أن أسعار الحج السياحي في مصر 2023 البرنامج الاقتصادي طيران يبلغ 130 ألف جنيه، وبنفس التكلفة برنامج الحج السياحي البري، رابط الاستعلام عن أسماء الحجاج الفائزين في الحج السياحي مصر 2023 (النتيجة بعد قليل) هو:

https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.