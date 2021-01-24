Take a fresh look at your lifestyle.


رابط الاستعلام عن القضايا المسجلة لدى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية الكويتية

بواسطة محمود عطا الله
استعلام عن قضية إدارة التحقيقات الكويت استعلام عن قضية إدارة التحقيقات الكويت

وفرت وزارة الداخلية الكويتية رابط للاستفسار عن القضايا المسجلة لدى الإدارة العامة للتحقيقات وذلك للتسهيل على المواطنين والمراجعين للوزارة، كما كشفت الوزارة عن طريقة الاستفسار عن القضية لدى إدارة التحقيقات بكامل إلكترونيًا أون لاين، كما تتيح لك الخدمة طرق متنوعة للرد على الاستفسار منها عبر البريد الإلكتروني، خطوة وزارة الداخلية تأتي ضمن برنامج تعزيز خطة الحكومة الكويتية نحو التحول الرقمي.

1 طريقة الاستعلام عن القضايا لدى الإدارة العامة للتحقيقات
2 رابط الاستعلام عن القضايا لدى إدارة التحقيقات بالكويت

طريقة الاستعلام عن القضايا لدى الإدارة العامة للتحقيقات

  • أولى خطوات الاستعلام عن القضايا لدى الإدارة العامة للتحقيقات بالكويت هو الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية.
  • رابط وزارة الداخلية الكويتية هو moi.gov.kw
  • من القائمة الرئيسية للموقع تختار “رأيك يهمنا”.
  • بعد ذلك تختار الإدارة العامة للتحقيقات.
  • بهدها يظهر لك استمارة الاستفسار عن القضية الخاصة بك.
  • تضع البيانات المطلوبة منك ومنها: الاسم، الرقم المدني، رقم الموبايل، البريد الإلكتروني.
  • تختار طريقة الرد.
  • تقوم بكتابة الموضوع والتفاصيل.

رابط الاستعلام عن القضايا لدى إدارة التحقيقات بالكويت

هذا وتعمل وزارة الداخلية الكويتية منذ منتصف عام 2020، على تحويل معظم خدماتها للمواطنين والمقيمين من المراجعات الشخصية إلى المعاملات الإلكترونية أون لاين، وقد حققت الوزارة نجاح كبير جدًا في ذلك أكد عليه الجميع، رابط الاستعلام عن قضايا إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية هو:
moi.gov.kw
ساهم التحول الرقم في خدمات وزارة الداخلية إلى تحقيق هدف التباعد الاجتماعي خلال الفترة الحالية، للحفاظ على الجميع سواء المراجعين أو الكادر الإداري.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار العالم

خطوات المصادقة من تطبيق هويتي للحصول على خدمات وزارة التجارة

أخبار العالم

خطوات التسجيل في منصة كويت مسافر

أخبار العالم

حقيقة إلغاء إصدار البطاقة المدنية للوافدين في الكويت

أخبار العالم

«بطاقة مقيم».. هوية جديدة للوافدين في الكويت تُصدرها وزارة الداخلية – مشروع…

أخبار العالم

شروط استيراد مواد البناء من خارج الكويت

أخبار العالم

“نظام أسهل”.. رابط اعتماد المؤهل العلمي على موقع القوى العاملة في الكويت

أخبار العالم

منظمة الصحة العالمية تكشف فترة نقل مريض كورونا العدوى للمخالطين

أخبار العالم

من هو الشيخ طلال الخالد محافظ العاصمة الكويت؟.. تعرف إلى السيرة الذاتية له

أخبار العالم

الطلبة الكويتيين بإيرلندا.. سؤال برلماني من النائب أحمد الحمد لوزير التعليم

أخبار العالم

“منح الاقامة الدائمة لأبناء الكويتيات”.. اقتراح برلماني من النائب علي…


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.