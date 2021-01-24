رابط الاستعلام عن القضايا المسجلة لدى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية الكويتية

وفرت وزارة الداخلية الكويتية رابط للاستفسار عن القضايا المسجلة لدى الإدارة العامة للتحقيقات وذلك للتسهيل على المواطنين والمراجعين للوزارة، كما كشفت الوزارة عن طريقة الاستفسار عن القضية لدى إدارة التحقيقات بكامل إلكترونيًا أون لاين، كما تتيح لك الخدمة طرق متنوعة للرد على الاستفسار منها عبر البريد الإلكتروني، خطوة وزارة الداخلية تأتي ضمن برنامج تعزيز خطة الحكومة الكويتية نحو التحول الرقمي.

طريقة الاستعلام عن القضايا لدى الإدارة العامة للتحقيقات

أولى خطوات الاستعلام عن القضايا لدى الإدارة العامة للتحقيقات بالكويت هو الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية.

رابط وزارة الداخلية الكويتية هو moi.gov.kw

من القائمة الرئيسية للموقع تختار “رأيك يهمنا”.

بعد ذلك تختار الإدارة العامة للتحقيقات.

بهدها يظهر لك استمارة الاستفسار عن القضية الخاصة بك.

تضع البيانات المطلوبة منك ومنها: الاسم، الرقم المدني، رقم الموبايل، البريد الإلكتروني.

تختار طريقة الرد.

تقوم بكتابة الموضوع والتفاصيل.

رابط الاستعلام عن القضايا لدى إدارة التحقيقات بالكويت

هذا وتعمل وزارة الداخلية الكويتية منذ منتصف عام 2020، على تحويل معظم خدماتها للمواطنين والمقيمين من المراجعات الشخصية إلى المعاملات الإلكترونية أون لاين، وقد حققت الوزارة نجاح كبير جدًا في ذلك أكد عليه الجميع، رابط الاستعلام عن قضايا إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية هو:

moi.gov.kw

ساهم التحول الرقم في خدمات وزارة الداخلية إلى تحقيق هدف التباعد الاجتماعي خلال الفترة الحالية، للحفاظ على الجميع سواء المراجعين أو الكادر الإداري.