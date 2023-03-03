أعلنت إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف عن توفير رابط الاستعلام عن المقبولين في الحج بالكويت لهذا الموسم 2023 الموافق هجريًا 1444، وأكدت أنها أرسلت رسائل SMS للمقبولين، لكن نظرًا لانشغال البعض أو سفره خارج الكويت، تم تدشين رابط الاستعلام عن المقبولين، وقالت الوزارة أنه قد تم قبول 8000 مواطن للحج هذا العام، وأن إجمالي عدد المتقدمين للحج عبر المنصة الإلكترونية قد بلغ 42 ألفًا.

رابط الاستعلام عن المقبولين في الحج 2023

قالت إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، إنه يتوجب على المقبولين سرعة استكمال التسجيل واختيار حملة الحج، واستكمال باقي الإجراءات، لأنه لم يتبقى سوى يومين على استكمال التسجيل، هذا ويتم الاستعلام عن نتيجة طلبة رغبة الحج بالرقم المدني، رابط الاستعلام عن المقبولين في الحج الكويت 2023 هو:

https://hajj-register.awqaf.gov.kw/Inquiry/InquiryView

هذا وقد انخفضت أسعار حملات الحج بنسبة 30% عن العام الماضي، وكان للتسجيل المركزي للراغبين في الحج دور كبير في ذلك، حج مقبول للجميع ممن فازوا.