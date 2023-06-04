رابط الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني 2023

بواسطة محمود عطا الله
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توفر الهيئة العامة للمعلومات المدنية رابط إلكتروني للاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية 2023 لاستلامها، حيث يتم الاستعلام بكل سهولة عبر الرقم المدني، يذكر أن الهيئة قد طالبت منذ ساعات من لديه بطاقة مدنية جاهزة أن يقوم باستلامها من أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في الكثير من المناطق بدولة الكويت.

خطوات الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالكويت 2023

بكل سهولة يمكنك الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية في الكويت عبر موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، حيث ان تلك الخدمة من الخدمات التي تُقدمها الهيئة للكويتيين والمقيمين، عند الدخول لموقع الهيئة، تختار خدمات البطاقة من القائمة الرئيسية، ثم تختار “حالة البطاقة”، ثم تستعلم عن طريق الرقم المدني الخاص بصاحب الطلب أو رقم الإيصال.

رابط الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية

هذا وتتجه الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى جعل معظم خدماتها إلكترونيًا أون لاين، وذلك لتعزيز برنامج الحكومة للتوجه الرقمي في كل الخدمات، رابط الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني في الكويت هو:
https://services.paci.gov.kw/card/inquiry
تعتبر الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت واحدة من أهم الجهات الحكومية في الكويت.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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