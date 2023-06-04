رابط الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني 2023

توفر الهيئة العامة للمعلومات المدنية رابط إلكتروني للاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية 2023 لاستلامها، حيث يتم الاستعلام بكل سهولة عبر الرقم المدني، يذكر أن الهيئة قد طالبت منذ ساعات من لديه بطاقة مدنية جاهزة أن يقوم باستلامها من أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في الكثير من المناطق بدولة الكويت.

خطوات الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالكويت 2023

بكل سهولة يمكنك الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية في الكويت عبر موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، حيث ان تلك الخدمة من الخدمات التي تُقدمها الهيئة للكويتيين والمقيمين، عند الدخول لموقع الهيئة، تختار خدمات البطاقة من القائمة الرئيسية، ثم تختار “حالة البطاقة”، ثم تستعلم عن طريق الرقم المدني الخاص بصاحب الطلب أو رقم الإيصال.



رابط الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية

هذا وتتجه الهيئة العامة للمعلومات المدنية إلى جعل معظم خدماتها إلكترونيًا أون لاين، وذلك لتعزيز برنامج الحكومة للتوجه الرقمي في كل الخدمات، رابط الاستعلام عن جاهزية البطاقة المدنية بالرقم المدني في الكويت هو:

https://services.paci.gov.kw/card/inquiry

تعتبر الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت واحدة من أهم الجهات الحكومية في الكويت.