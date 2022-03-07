في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتيسير على المواطنين والمقيمين، تقدم البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية بدولة الكويت، رابطاً مختصراً للاستعلام والدفع لفواتير الكهرباء والماء، من خلال نموذج معد مسبقا، يقوم طالب الخدمة بملئه لمعرفة قيمة الفاتورة وسدادها.

رابط الاستعلام والدفع الإلكتروني لفواتير الكهرباء والماء بالكويت

ويمكنك عزيزي القارئ الدخول للخدمة من خلال الضغط على الرابط المباشر التالي، هنا، بعدها يمكنك تسجيل حساب جديد إذا لم تكن تمتلك حساب بالفعل، وتقوم من خلاله بمتابعة باقي إجراءات الاستعلام أو السداد للفواتير، والشكل التالي يوضح النافذة الخاصة بالدخول لتنفيذ الخدمة المطلوبة.

كما يمكنك عزيزي القارئ التعرف على العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال موقع كلمة دوت أورج، عن طريق الدخول على الروابط التالية: