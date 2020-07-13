رابط التأمينات الاجتماعية الكويتية لحجز موعد

رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويتية تم تدشينه رسميًا الآن عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات لاستقبال مراجعيها بداية من يوم 12 يوليو 2020 الماضي، نظام حجز مواعيد التأمينات الاجتماعية واستقبال المؤسسة لمراجعيها يأتي ضمن خطة الدولة الهادفة لعودة الحياة إلى طبيعتها، كما يعتبر استقبال التأمينات لمراجعيها تنفيذًا لتعليمات ديوان الخدمة المدنية في التعميم رقم 13 لسنة 2020، ولن يسمح بدخول أي شخص بدون باركود التأمينات الاجتماعية، يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي قد ألزم الهيئات والمؤسسات والوزارات بضرورة تقديم كافة الخدمات للمواطنين والمراجعين خلال المرحلة الثانية من خطة الدولة.

حجز موعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت

يُقدم رابط حجز المواعيد للتأمينات الكويتية مراجعة ومعاملة المؤسسة في تسع خدمات، وجميع تلك الخدمات غير متوفرة على الموقع الإلكتروني، وتتطلب حضور المراجع شخصيًا إلى مقر المؤسسة، تعمل مؤسسة التأمينات الآن من خلال مقرها الرئيسي، ومن المرتقب أن تدخل نظام الحجز خلال الفترة القادمة عدة فروع، من الخدمات التي يمكن حجز موعد لها خدمة الاشتراكات والخدمات التأمينية، والشيكات، وتأمين الخليجيين، والوارد العام والشهادات.

رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية الكويتية

تبدأ خطوات حجز موعد للتأمينات باختيار نوع الخدمة أو المعاملة التي تود إنجازها، بعدها تختار تاريخ وموعد المعاملة، ثم تُدخل بياناتك الشخصية وهي: الاسم والبريد الإلكتروني والهاتف النقال، رابط الحجز هو:

رابط حجز موعد التأمينات الاجتماعية

بعد قيامك بالحجز، يستقبل بريدك الإلكتروني الذي قمت بتسجيله رسالة تأكيد الحجز، وبعدها تحصل على باركود التأمينات الاجتماعية بالكويت.