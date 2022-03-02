رابط التسجيل المركزي للباحثين عن عمل بدولة الكويت

خدمة التسجيل المركزي للحصول على عمل بدولة الكويت، والتي يقدمها ديوان الخدمة المدنية، هي خدمة حكومية تساعد جميع المواطنين الكويتين الباحثين عن عمل سواء كان العمل بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وتوفر البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت روابط التسجيل والتي يتم تسجيل كافة بيانات راغبي العمل بها.

رابط بوابة التسجيل المركزي للحصول على عمل

يمكنك الدخول على رابط البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة الكويت من هنا، ثم من خلالها تقوم بالضغط على خدمة الباحثون عن عمل، والتي توفر نوعين من العمل، العمل بالقطاع الحكومي من خلال الرابط، هنا، والعمل بالقطاع الخاص من خلال الرابط، هنا، ثم بعد الدخول على الرابط يرجي الضغط على أيكونة أبدأ الخدمة الإلكترونية.

سوق العمل بالكويت

يتميز سوق العمل بدولة الكويت بتنوعه خصوصا مع وجود عشرات الجنسيات من الوافدين الذين يعملون بالعديد من الأعمال سواء كانت فنية أو تقنية أو خدمية، ولذلك تقدم الدولة الكثير من برامج التدريب والإعداد للكوادر المطلوبة بسوق العمل من المواطنين الكويتين.

خدمات إلكترونية أخرى يمكن الاستفادة منها هنا، كما يمكنك الحصول على خدمة طلب موعد لفحص العمالة الوافدة من هنا.