رابط التسجيل على ديوان الخدمة المدنية الكويتي للباحثين عن عمل 2021

أعلن ديوان الخدمة المدنية في الكويت عن فتح باب التسجيل للمواطنين الكويتيين الباحثين عن عمل، حيث يبدأ التسجيل بداية من اليوم الجمعة، هذا ونقدم من خلال هذا التقرير رابط التسجيل ديوان الخدمة المدنية الكويتي للباحثين عن عمل 2021، هذا وقد قال ديوان الخدمة المدنية في بيان رسمي، أن تسجيل الباحثين عن عمل في الكويت يبدأ من اليوم الجمعة ويستمر حتى يوم الجمعة الذي يوافق الثالث من شهر سبتمبر 2021.

رابط ديوان الخدمة المدنية الكويتي لتسجيل الباحثين عن عمل

من الجدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية الكويتي يفتح باب التسجيل كل فترة أمام الباحثين عن عمل من المواطنين، بعدها يقوم الديوان بترشيح المتقدمين للوظائف المناسبة والمتاحة في القطاع الحكومي بالدولة، رابط التسجيل ديوان الخدمة المدنية الكويتي للباحثين عن عمل هو:

csc.gov.kw

مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.

